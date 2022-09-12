ЦБР, скорее всего, снизит ставку на 100 б.п. на заседании 16 сентября 2022г - Совкомбанк

Банк России, скорее всего, снизит ключевую ставку на 100 б.п., до 7% годовых, по итогам заседания 16 сентября текущего года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы ожидаем, что Банк России на заседании 16 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и 100 б.п., и полагаем, что снижение все же составит 100 б.п. (до 7% годовых). В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают быстрое замедление инфляции (благодаря крепкому курсу рубля, сезонному удешевлению овощей и фруктов, слабому спросу из-за экономического спада) и необходимость поддержать структурную трансформацию российской экономики в условиях санкций, - пишет эксперт в обзоре. - Полагаем, что ЦБ РФ оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки. Ожидаем, что уже со следующего заседания регулятор может вернуться к стандартному шагу снижения ставки в 25 б.п. Этому (в том числе) будут способствовать "некоторое усиление инфляционного давления" (о котором писал ЦБ), восстановление кредитования и наращивание бюджетных расходов в конце года. Считаем, что еще не закончившаяся дискуссия по параметрам нового бюджетного правила не имеет большого значения для решений по ключевой ставке. Банк России указывал, что в своих моделях не закладывает возвращения бюджетного правила в текущем году".

Также Васильев указывает, что в базовом сценарии к концу года ключевая ставка может снизиться до 6,5% по мере замедления инфляции (прогноз Совкомбанка по инфляции на конец года составляет 11-12%).

"В базовом сценарии ожидаем, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в 2023 году. На конец следующего года мы прогнозируем годовую инфляцию на уровне 6-7% с возвращением к целевым 4% в 2024 году. На конец 2023 года ожидаем увидеть ключевую ставку в диапазоне 6,0-6,5% годовых", - отмечает он.

При этом аналитик обращает внимание, что в рисковом сценарии (в случае нового витка инфляции осенью из-за дефицита импортных товаров и комплектующих) Банк России может приостановить цикл смягчения монетарной политики, а ключевая ставка может остаться на уровне 7% до конца 2022 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.