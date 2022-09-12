Введение вечерней сессии может увеличить торговый оборот Мосбиржи на 7-11% - Freedom Finance Global

Введение вечерней сессии может увеличить торговый оборот "Московской биржи" на 7-11% в течение месяца, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Нерезидентов из дружественных стран в понедельник допустят на российский рынок долевого капитала. Мы не ожидаем усиления волатильности из-за этого события. Кроме того, для обеспечения нормального хода торгов могут приниматься ситуативные решения. Однако, на наш взгляд, торговые обороты возрастут, как это уже происходило на рынке облигаций. Интерес к акциям при этом пока носит преимущественно краткосрочный спекулятивный характер", - отмечает эксперт.

Также Ващенко обращает внимание на новость о том, что "Московская биржа" расширит временной диапазон торгов. Аналитик ожидает, что введение вечерней сессии будет способствовать увеличению торговых оборотов на 7-11% на горизонте одного месяца.

"Площадка пока не заявляла о планах возобновить утреннюю сессию, но мы не исключаем, что это будет сделано до конца года, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - На том же горизонте возможно увеличение времени торгов на срочном и валютном рынке. Новость о первых итогах дополнительной сессии станет драйвером роста котировок компании. Ожидаем рост в пределах 1,5%. Лидерами повышения могут стать акции нефтегазового сектора. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2400-2450 пунктов".

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