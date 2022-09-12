Вероятный уровень ставки ЦБ РФ в конце 2022г - 6,5-7% - "Локо-Инвест"

Вероятный уровень ключевой ставки Банка России на конец текущего года составляет 6,5-7% годовых, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"С учетом данных по инфляции в РФ за август и наших ожиданий (не выше 12% в 2022 году и 5-6% в 2023 году) наиболее вероятным вариантом по ключевой ставке в пятницу, 16 сентября, видим снижение на 50 б.п. или 75 б.п. в зависимости от оценки ЦБ рисков со стороны бюджета, к концу текущего года ждем 6,5-7% и 5,5-6% годовых в 2023 году", - указывает эксперт в комментарии.

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