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12 сентября 2022 года 11:01
Вероятный уровень ставки ЦБ РФ в конце 2022г - 6,5-7% - "Локо-Инвест"
Вероятный уровень ключевой ставки Банка России на конец текущего года составляет 6,5-7% годовых, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "С учетом данных по инфляции в РФ за август и наших ожиданий (не выше 12% в 2022 году и 5-6% в 2023 году) наиболее вероятным вариантом по ключевой ставке в пятницу, 16 сентября, видим снижение на 50 б.п. или 75 б.п. в зависимости от оценки ЦБ рисков со стороны бюджета, к концу текущего года ждем 6,5-7% и 5,5-6% годовых в 2023 году", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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12 сентября 2022 года 15:01
Банк России, вероятно, замедлит темпы дальнейшего смягчения монетарной политики, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Если динамику инфляции в августе можно охарактеризовать как нейтральную (не превышающую цель ЦБ в аннуализированном выражении), то в среднесрочной перспективе с учетом наличия... читать дальше
.12 сентября 2022 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ГК ПИК" с целевой ценой 950 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,94%, стоп-приказ: 725 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Данные по инфляции в России... читать дальше
.12 сентября 2022 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $84 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что 12 сентября компания... читать дальше
.12 сентября 2022 года 13:59
BCS Express назвал топ-5 корпоративных облигаций, привлекательных для покупки на горизонте года. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''КЕЙ 001Р-03, РЕСО Лизинг БО-П-11 и ХК Финанс 001Р-08, сообщается в комментарии инвесткомпании. "ЦБ может снизить ключевую ставку до 7,5% на... читать дальше
.12 сентября 2022 года 13:37
Евровалюта получила шанс отыграть свои потери после неожиданно резкого разворота в монетарной политике ЕЦБ, говорится в комментарии BCS Express. "Долгожданное решение ЕЦБ о повышении ключевой ставки вслед за ФРС вызвало позитивную реакцию в паре евро/доллар. После многих месяцев отставания валюта... читать дальше
.12 сентября 2022 года 13:14
Дальнейшее смягчение монетарной политики ЦБР может ослабить рубль в конце недели - Банк "Санкт-Петербург"
Продолжение цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ может ослабить позиции рубля по отношению к иностранным валютам в конце недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Российская валюта на минувшей неделе демонстрировала высокую волатильность и не следовала за изменениями цен на... читать дальше
.12 сентября 2022 года 13:00
Москва. 12 сентября. Динамику рынка акций РФ во второй декаде сентября определят геополитические новости, выходящая статистика, корпоративные события и действия нерезидентов "дружественных" стран после получения доступа к торгам на Мосбирже. Также немаловажным станет решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки 16 сентября (ожидается снижение на 0,5-1 процентного пункта), в преддверии чего инвесторы могут сократить позиции в облигациях и увеличить вложения в акции. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2350-2500 пунктов, для индекса РТС - 1200-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.12 сентября 2022 года 12:52
ЦБ РФ может замедлить темп снижения ключевой ставки, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Ближайшее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 сентября. В последнее время нередки случаи, когда ЦБ снижал ставку значительно сильнее,... читать дальше
.12 сентября 2022 года 12:28
Вероятны колебания пары доллар/рубль в пределах 60-59 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"
Вероятны колебания пары доллар/рубль в пределах 60-59 руб./$1 на текущей неделе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. Рубль утром в понедельник, 12 сентября, слабел против доллара, евро и китайского юаня. Негативная... читать дальше
.12 сентября 2022 года 12:06
Индекс Hang Seng обладает потенциалом роста до уровней 19600-19700 пунктов в ближайшие торговые дни, но говорить о начале разворота направления движения преждевременно, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Положительная динамика бенчмарка, возникшая на фоне данных об инфляции за август,... читать дальше
.12 сентября 2022 года 11:37
Банк России, скорее всего, снизит ключевую ставку на 100 б.п., до 7% годовых, по итогам заседания 16 сентября текущего года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мы ожидаем, что Банк России на заседании 16 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и 100... читать дальше
.12 сентября 2022 года 11:18
Введение вечерней сессии может увеличить торговый оборот "Московской биржи" на 7-11% в течение месяца, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Нерезидентов из дружественных стран в понедельник допустят на российский рынок долевого... читать дальше
.12 сентября 2022 года 10:44
Цена нефти, скорее всего, закрепится в понедельник в диапазоне $90-92 за баррель Brent, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent в пятницу смогли вернуться выше $90/барр. на опасениях, связанных с поставками сырья. Помимо приближающегося эмбарго на... читать дальше
.12 сентября 2022 года 10:31
Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций до заседания Банка России по ключевой ставке на текущей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Результаты опубликованного на прошлой неделе опроса ЦБР предполагают снижение ожиданий аналитиков по... читать дальше
.12 сентября 2022 года 10:17
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60-62 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 60-62 руб./$1, по паре евро/рубль - также 60-62 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Цены на нефть - на стороне российского... читать дальше
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