Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $90-92/барр. в понедельник - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, закрепится в понедельник в диапазоне $90-92 за баррель Brent, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent в пятницу смогли вернуться выше $90/барр. на опасениях, связанных с поставками сырья. Помимо приближающегося эмбарго на поставки сырой нефти из России, страны G7 активно обсуждают введение все новых и новых ограничений на российскую нефть, в этот раз в фокусе было страхование судов. Поскольку Россия в ответ может полностью прекратить какие-либо поставки сырья (напомним, что параллельно обсуждается и введение потолка цен на газ) в Европу, рынки опасаются нехватки предложения", - пишет Крылова.

Эксперт банка напоминает, что во вторник выйдет статистика по инфляции в США, которая будет важна в преддверии заседания ФРС 21 сентября и решения по ключевой ставке. Пока ожидания сводятся к 90% вероятности, что ставку поднимут на 75 б.п. Цены на нефть на этом фоне, по мнению аналитика, могут немного снизиться.

"Также на этой неделе ожидается информация о ходе продвижения иранской ядерной сделки, но маловероятно, что появится какой-то прогресс. В этом случае цены на нефть получат небольшую поддержку. Мы полагаем, что в понедельник Brent будет торговаться в зоне $90-92/барр.", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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