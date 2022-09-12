Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в ближайшие дни - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций до заседания Банка России по ключевой ставке на текущей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Результаты опубликованного на прошлой неделе опроса ЦБР предполагают снижение ожиданий аналитиков по инфляции и ключевой ставке. Так, среднее значение ключевой ставки в 2023 году ожидается 6,8% (минус 0,7 п.п. по сравнению с опросом в июле), в 2024 году - 6,1% (минус 0,4 п.п.), в 2025 году - 5,7% (минус 0,3 п.п.). При снижении ключевой ставки в соответствии с данными ожиданиями кривая доходности ОФЗ также имеет потенциал снижения, что пока не отражено в ценах. От заседания ЦБ РФ в пятницу, 16 сентября, большинство игроков ожидают снижения ключевой ставки с 8,0% до 7,5% годовых, что уже заложено в котировки ОФЗ. При более сильном снижении ставки, а также при сохранении сигнала о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики кривая доходности ОФЗ может снизиться на 25-50 б.п. До заседания ОФЗ, вероятнее всего, будут торговаться в боковом диапазоне", - пишет эксперт в комментарии.

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