Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60-62 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 60-62 руб./$1, по паре евро/рубль - также 60-62 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Цены на нефть - на стороне российского рубля. Курс американского доллара к концу минувшей недели показал снижение к основным мировым валютам. При этом сегодня в пользу роста доллара и евро в России - активность программ параллельного импорта, которая в перспективе может повысить спрос на доллары США и евро. В центре мирового внимания - поднятие базовой ставки Европейским центробанком впервые в истории сразу на 75 б.п. в в рамках возвращения инфляции к нормальным показателям. На это сообщение евро отреагировал укреплением позиций. Не в пользу рубля новость о том, что Франция планирует поддержать предложение Еврокомиссии о введении потолка цены на российский трубопроводный газ. При этом несколько европейских стран по-прежнему против этого предложения". - пишет эксперт в комментарии.

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