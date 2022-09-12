Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании реакции фондового рынка на допуск к торгам акциями нерезидентов из "дружественных" стран, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы закрыли активным ростом торги в пятницу, завершив в плюсе первую неделю из последних четырех. Инвесторы следили за заявлениями центробанков мира и сигналами о глобальной инфляции. Так, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе увеличились на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста до 2,8%. Замедление инфляции во второй по величине экономике мира, по мнению аналитиков, повышает вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые ставки на 75 базисных пунктов, а глава регулятора Кристин Лагард сообщила о планах поднимать процентные ставки и на следующих нескольких заседаниях. В свою очередь председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии института Катона 8 сентября подтвердил, что американский ЦБ полностью сфокусирован на снижении темпов инфляции.

Фондовые индексы Японии и Австралии повышаются на торгах в понедельник на фоне роста рынка акций США в конце минувшей недели. Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты. В КНР отмечают день осеннего равноденствия, в Корее - праздник Чхусок. Тем временем поводом для опасений остаются вспышки коронавируса в Китае и вводимые в связи с ними ограничительные меры. Японский Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 1,09%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка вырос на 1,07%.

Нефтяной рынок открыл неделю снижением на фоне ужесточения карантинных ограничений в Китае, усиливших пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо. В настоящее время локдаун действует в Чэнду, где проживает 21 млн человек, а также в некоторых районах города Гуйян и по крайней мере в одном университетском кампусе в Пекине.

Участники нефтяного рынка также оценивают потенциальные последствия введения лимита цен на российскую нефть. В пятницу стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в пятницу опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в понедельник составила $91,87 за баррель, что на 1,04% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 4,1%, до $92,84 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $85,68 за баррель, что на 1,28% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 3,9%, до $86,79 за баррель.

Нерезиденты, лишенные возможности работать на российском фондовом рынке с конца февраля, в понедельник возвращаются на него - но лишь частично. Ожидания участников рынка, которые еще месяц назад опасались существенной просадки из-за возникновения навеса, стали спокойнее: состоявшийся с тех пор частичный перезапуск торгов на рынке облигаций не сопровождался массовыми распродажами. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 12 сентября предоставляет возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

Клиенты-нерезиденты, связанные с "недружественными" государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме бумаг стратегических и ряда иных предприятий. Список таких компаний, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских лиц, опубликован на сайте биржи, сейчас он включает 53 акции.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,911 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,295 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 сентября снизился всего на 0,04% и составил 109,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 808,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,35%), "Газпром капитал БО-05" (+0,19%) и "Альфа-Банк-002Р-12" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "СТМ-001Р-01" (-0,44%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,42%) и "Уралкалий-ПБО-06-Р" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 14 сентября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии БО-П06 объемом 15 млрд рублей. Ориентир по доходности - не выше 120 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4 года. Техразмещение запланировано на 20 сентября.

ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) выкупило в рамках оферты 14 тыс. 103 облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 5,64% выпуска. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 250 млн рублей в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка текущего купона - 13% годовых. Купоны квартальные. Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации также могут быть размещены на срок до 10 лет. Это единственный выпуск облигаций компании в обращении.