Активные действия на рынке ОФЗ перед решением ЦБР по ставке маловероятны - Инвестбанк Синара

Инвесторы, вероятно, воздержатся от активных действий на рынке рублевых гособлигаций перед решением ЦБ РФ по ставке, которое будет принято в пятницу, 16 сентября 2022 года, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Эксперт при этом отмечает, что вышедшие в прошедшую пятницу данные по инфляции в РФ за август, показавшие продолжающееся снижение цен, скорее всего, умеренно положительно повлияют на рынок.

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