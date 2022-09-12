Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2400-2450п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2400-2450 пунктов в понедельник, влияние фактора допуска нерезидентов будет незначительным ввиду расширения списка бумаг, торги которыми пока останутся под запретом, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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