Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 60-61 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, останется в диапазоне 60-61 руб./$1 на торгах в понедельник, на валютном рынке сохраняется безыдейность, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Теперь на Мосбирже снова доступны торги в утреннюю сессию, и на данный момент доллар торгуется около отметки 61 руб./$1. Из важного на текущей неделе выделим заседание ЦБ, на котором мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 б.п., что в конце недели может немного ослабить позиции рубля. В понедельник же, полагаем, курс доллара продолжит проторговывать целевой диапазон 60-61 руб./$1, драйверов на валютном рынке не наблюдается", - указывает эксперт в комментарии.

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