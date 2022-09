Brent - $91,45 за баррель

Фондовые индексы США закрыли ростом торги в пятницу. Фондовые рынки Японии и Австралии растут в понедельник. Нефтяной рынок начал неделю снижением.

Американские фондовые индексы закрыли активным ростом торги в пятницу, завершив в плюсе первую неделю из последних четырех.

Инвесторы следили за заявлениями центробанков мира и сигналами о глобальной инфляции. Так, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе увеличились на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста до 2,8%.

Замедление инфляции во второй по величине экономике мира, по мнению аналитиков, повышает вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, пишет издание Barron''s.

Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые ставки на 75 базисных пунктов, а глава регулятора Кристин Лагард сообщила о планах поднимать процентные ставки и на следующих нескольких заседаниях.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии института Катона в четверг подтвердил, что американский ЦБ полностью сфокусирован на снижении темпов инфляции.

"Ралли, которое американские акции показали на минувшей неделе, отчасти вызвано перепроданностью рынка после речи Пауэлла в Джексон-Хоуле 26 августа, - сказал инвестиционный директор Truist Advisory Services Кит Лернер. - Но мы уже видели приличный подъем, и особого потенциала к краткосрочному росту уже почти не осталось".

Капитализация Kroger Co. (SPB: KR) подскочила на 7,4%. Американская сеть супермаркетов во втором квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Акции компании Zscaler Inc. (SPB: ZS), работающей в сфере облачных технологий, взлетели на 22% после того, как компания дала позитивный прогноз скорректированной выручки и прибыли на текущий квартал.

Бумаги DocuSign Inc. (SPB: DOCU) выросли в цене на 10,5%. Разработчик технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов во втором квартале текущего финансового года получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий рынка.

Цена акций Caterpillar (SPB: CAT) выросла на 3,5%, став лидером подъема в индексе Dow Jones. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности достиг соглашения с налоговой службой США (US Internal Revenue Service, IRS), урегулировав давний спор в отношении налогов без необходимости уплаты штрафа.

Котировки бумаг RH Inc. (SPB: RH) увеличились на 4,5%. Производитель мебели и декора в минувшем квартале сократил чистую прибыль в 1,9 раза, однако скорректированный показатель превысил ожидания аналитиков.

Tapestry (SPB: TPR) Inc., которой принадлежат модные бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, представила трехлетний стратегический план. Согласно этому плану, прибыль на акцию к 2025 году составит более $5, выручка - $8 млрд, что предусматривает среднегодовые темпы роста показателей на 13-17% и 6-8% соответственно. Также компания рассчитывает ежегодно выкупать собственные акции на сумму не менее $700 млн и платить дивиденды в размере 35-40% от прибыли. Акции Tapestry подорожали на 2,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 377,19 пункта (1,19%) и составил 32151,71 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 61,18 пункта (1,53%) - до 4067,36 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 250,18 пункта (2,11%) и составил 12112,31 пункта.

За неделю Dow вырос на 2,7%, S&P 500 - на 3,6%, Nasdaq - на 4,1%.

Фондовые индексы Японии и Австралии повышаются на торгах в понедельник на фоне роста рынка акций США в конце минувшей недели.

Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты. В КНР отмечают день осеннего равноденствия, в Корее - праздник Чхусок.

На этой неделе участники рынка ждут данных Минтруда США о динамике потребительских цен в августе, которые будут опубликованы во вторник, а также данных о промпроизводстве, розничных продажах и капвложениях в Китае за август, которые будут обнародованы в пятницу.

Тем временем поводом для опасений остаются вспышки коронавируса в Китае и вводимые в связи с ними ограничительные меры, пишет MarketWatch.

Японский Nikkei 225 к 8:09 МСК поднялся на 1,05%.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции ритейлера Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd (+4,5%), предоставляющей медуслуги онлайн M3 Inc. (+4,04%) и разработчика ПО в сфере кибербезопасности Trend Micro Inc. (+3,2%).

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing растут на 1,95%, автомобильной Nissan Motor Co. - на 2,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка вырос на 1,07%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 3,5% и 1,6% соответственно.

Бумаги Commonwealth Bank of Australia растут на 1%, Westpac Banking Corp. - на 1,2%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1,6%.

Нефтяной рынок открыл неделю снижением на фоне ужесточения карантинных ограничений в Китае, усиливших пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо.

Участники рынка также оценивают потенциальные последствия введения лимита цен на российскую нефть. В пятницу стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $91,45 за баррель, что на $1,39 (1,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $3,69 (4,1%), до $92,84 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $85,3 за баррель, что на $1,49 (1,72%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $3,25 (3,9%), до $86,79 за баррель.

По итогам прошедшей недели стоимость Brent опустилась на 0,2%, WTI - на 0,1%.

"Кажется, ожидания ослабления спроса на нефть выходят на первый план, учитывая опасения рецессии в мире и затягивания карантинных ограничений в Китае", - отмечает аналитик по нефтегазовому сектору RHB Investment Bank Bhd. Шон Лим, слова которого приводит агентство Bloomberg.

В настоящее время локдаун действует в Чэнду, где проживает 21 млн человек, а также в некоторых районах города Гуйян и по крайней мере в одном университетском кампусе в Пекине.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в пятницу опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.