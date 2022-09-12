Рубль на старте торгов ослаб к доллару и евро из-за падения нефти и открытия доступа к торгам "дружественных" нерезидентов

Москва. 12 сентября. Доллар США и евро умеренно растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за нефтью и с учетом доступа к торгам акциями на Мосбирже для "дружественных" нерезидентов.

Курс доллара США в начале торгов составил 61,05 руб./$1, что на 45 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,97 руб./EUR1, подорожав на 1 рубль. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 69,75 копейки - до 61,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 58,29 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1 рубль 11 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на старте торгов рубль умеренно снижается к доллару и евро на фоне падения нефти и в условиях потенциального роста спроса на валюту из-за открытия доступа к торгам акциями на Московской бирже для "дружественных" нерезидентов. Возвращение нерезидентов из "дружественных" стран несет в себе дополнительные понижательные риски ввиду возможного желания ряда инвесторов выйти из отечественных активов. Дополнительным негативным фактором для рубля в начале утренней торгов сессии на Московской бирже была низкая ликвидность рынка в первые минуты торгов и, соответственно, широкие спреды между котировками на покупку и продажу. Спустя 10 минут торгов ликвидность рынка возросла, спреды сузились и рост доллара и евро к рублю составил уже всего 20-40 копеек.

Московская биржа с 12 сентября предоставляет возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

Клиенты-нерезиденты, связанные с "недружественными" государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме бумаг стратегических и ряда иных предприятий. Список таких компаний, на которые распространяются ограничения, опубликован на сайте биржи, сейчас он включает 53 акции (обыкновенные и привилегированные).

Возможность клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские лица, совершать операции на рынке облигаций Московская биржа предоставила с 15 августа. Как сообщал ЦБ РФ, допуск этих категорий инвесторов не повлиял на динамику доходностей, а объемы продаж ими ОФЗ в августе составили всего 20 млн рублей.

Цены на нефть демонстрируют снижение утром в понедельник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск в понедельник составила $91,52 за баррель, что на 1,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,4 за баррель, что на 1,63% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Ранее Financial Times сообщала, что министры финансов стран G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ, который начнет действовать с 5 декабря для нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов. Позднее страны G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но отказались создавать преграды покупке другими странами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок".