Главные события недели - Sber CIB

Банк России на текущей неделе примет решение по ключевой ставке, в США выйдут данные по инфляции за август, а также свое решение по процентной ставке примет Банк Англии, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB.

12 сентября:

- Выходной в Китае;

- Баланс счета текущих операций Германии за июль.

13 сентября:

- Индекс потребительских цен в США за август;

- Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне и Германии за сентябрь;

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США за август.

14 сентября:

- Индекс цен производителей в США за август;

- Промышленное производство в еврозоне за июль.

15 сентября:

- Решение Банка Англии по процентной ставке;

- Розничные продажи и промышленное производство в США за август;

- Индексы цен на импорт и экспорт в США за август;

- Оптовые цены в Германии за август;

- Сальдо торгового баланса еврозоны за июль.

16 сентября:

- Решение Банка России по монетарной политике;

- Сентябрьский индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета;

- Розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основной капитал в Китае за август;

- Операции сектора "Домашние хозяйства" с финансовыми активами и обязательствами по отдельным финансовым инструментам.

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