Рубль будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 60-61 руб./$1 - Freedom Finance Global

Валютная пара доллар/рубль проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 60-61 руб./$1, прогнозирует заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Нельзя исключать небольших распродаж со стороны нерезидентов и спроса на валюту до конца текущей недели", - отмечает эксперт в комментарии.

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