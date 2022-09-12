Вероятно снижение ставки ЦБР до 7,5% на заседании 16 сентября 2022г - BCS Express

Вероятно снижение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. (до 7,5% годовых) по итогам заседания в пятницу, 16 сентября 2022 года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Заседание ЦБ РФ - одно из центральных событий текущей недели. В пятницу, 16 сентября, Банк России примет решение по ключевой ставке. В базовом сценарии ждем ее снижения на 50 б.п., до 7,5% годовых. Этот сценарий во многом уже заложен в цены облигаций и акций, но важен комментарий регулятора по поводу дальнейших перспектив. Вероятно, в будущем ЦБ может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики", - пишет аналитик в комментарии.

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