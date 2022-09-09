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09 сентября 2022 года 19:55

Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз после продолжительного роста

Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз после продолжительного роста, фиксацию прибыли игроками спровоцировало падение нефти (Brent локально падала в район $87,2 за баррель - минимума с января) на опасениях сокращения мирового спроса на топливо в условиях ужесточения монетарной политики центробанков и новых коронавирусных локдаунов в Китае. Индекс МосБиржи локально падал ниже 2380 пунктов, после чего к концу недели смог отскочить выше 2426 пунктов.

По итогам торгов с 5 по 9 сентября индекс МосБиржи снизился на 1,8% и составил 2426,06 пункта, индекс РТС потерял 1,7% и достиг 1262,72 пункта на фоне роста доллара до 60,6 руб./$1 (+0,02 рубля) и подешевевшей ноябрьской нефти Brent до $91,7 за баррель (-1,7%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью (Brent превысила $95 за баррель), несмотря на снижение внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся к 2490 пунктам во главе с бумагами Polymetal (+11,3%) и АФК "Система" (+5,3%). Повысился спрос на акции "НОВАТЭКа" (+4,2%) на фоне неясных перспектив восстановления работы "Северного потока", из-за чего актуальными становятся поставки СПГ.

Министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч б/с по отношению к сентябрю.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с нефтью в рамках фиксации прибыли игроками, а также на фоне известий о допуске с 12 сентября к торгам на Мосбирже нерезидентов из "дружественных" стран; индекс МосБиржи откатился в район 2425 пунктов после 7-дневного роста, при этом лидерами снижения выступили бумаги Polymetal (-5,7%).

В России проходил Восточный экономический форум, новости с которого оказывали локальное влияние на расстановку сил игроков. ВТБ в июле-августе показал положительный финансовый результат, но в целом за 2022 год отразит убытки, которые могут превысить потери 2009 года (порядка $2 млрд по курсу на тот момент), сообщил глава ВТБ Игорь Костин. "АЛРОСА" подтвердила ориентир по производству на этот год в размере 34-35 млн карат, в 2023 году компания планирует добыть столько же, заявил глава компании Сергей Иванов.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил во вторник, что ВВП РФ в 2022 году может снизиться на 2,9%, прогноз снижения ВВП в 2023 году составляет 0,9%. При этом экономика РФ в базовом сценарии прогноза выходит на траекторию 3%-го роста с 2024 года, а к 2030 году рост может составить 17% к 2021 году, сообщил министр. Давление на акции ПАО "Полюс" (-3,2%) оказали новости о рекомендации совета директоров компании не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год.

На падающем рынке в лидерах роста выступили акции "Русснефти" (+20,5%), которая во вторник закрыла реестр для участия в повторном годовом собрании акционеров.

Нефть Brent просела ниже $93 за баррель на фоне новых карантинных ограничений в Китае, что усилило опасения в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение вслед за нефтью (Brent упала ниже $90 за баррель), индекс МосБиржи сумел удержаться выше 2400 пунктов за счет роста бумаг "НОВАТЭКа" (+2,8%) и "Аэрофлота" (+3,4%) благодаря корпоративным новостям.

"НОВАТЭК" объявил о планах по запуску первой линии проекта "Арктик СПГ 2" в конце 2023 года, вторая очередь будет запущена в 2024 году, третья - в 2026 году. "Аэрофлот" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (+13,8%) подписали соглашение о поставке 339 самолетов, стоимость договора составляет более 1 трлн рублей.

Глава Сбербанка (+0,9%) Герман Греф сообщил на ВЭФ-2022, что банк вышел на прибыль, во втором полугодии прогнозирует положительный финансовый результат.

Попытки административно ограничить цены на газ и нефть при помощи установления "потолка цены" приведет только к новому росту их стоимости, поскольку Россия прекратит поставки по невыгодным для нее ценам, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2022. Путин также подтвердил готовность российской стороны начать поставки газа по магистрали "Северный поток 2". Кроме того, Путин сообщил, что снижение ВВП РФ в 2022 году будет незначительным, составит 2% или чуть больше.

Тем не менее, в среду нефть Brent падала в район $88 за баррель из-за опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в условиях замедления глобального экономического роста. Цены оказались ниже уровня конца февраля, когда рынок пережил виток волатильности на фоне конфликта на Украине и введения жестких санкций против России.

В четверг снижение рынка акций РФ третий день подряд в преддверии допуска к торгам нерезидентов дружественных стран отчасти нивелировалось улучшением внешней конъюнктуры: фондовая Европа быстро переварила рост ставок ЕЦБ и вернулась к росту, также подъем акций отмечался в США и отскочила вверх нефть (Brent поднялась к $89 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался чуть ниже рубежа 2400 пунктов после дневной просадки ниже 2380 пунктов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доступ зарубежных инвесторов и эмитентов на отечественный финансовый рынок должен быть упрощен. Также Мишустин заявил, что экономика РФ плавно адаптируется к новым реалиям, глубокой рецессии не случилось, пик спада потребительского спроса в РФ уже пройден.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в Банке России обсуждают идею создания фонда компенсаций для инвесторов, чьи активы были заморожены из-за санкций. В частности, предполагается использование доходов от замороженных активов нерезидентов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания повысил процентные ставки на 75 б.п. и сообщил, что продолжит поднимать ставки на следующих нескольких заседаниях. Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз роста потребительских цен в текущем году до 8,1%, в следующем году - до 5,5%, в 2024 году - до 2,3%. Согласно новому прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны в 2022 году увеличится на 3,1% против ранее предполагавшихся 2,8%. Однако ожидания на предстоящий год ухудшены до 0,9% с 2,1%, на 2024 год - до 1,9% с 2,3%.

Во "втором эшелоне" лидерами отката выступили акции "Трубной металлургической компании" (-9,5%, до 78,02 рубля) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие (9,68 рубля на акцию). Подскочили акции "СПБ Биржи" (+10,2%) на фоне заявлений главы биржи Романа Горюнова, что дивидендные выплаты по иностранным акциям, которые не попали под блокировку в Национальном расчетном депозитарии и не были обособлены на неторговых разделах, начнут выплачиваться в течение ближайших недель, в октябре.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вверх на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent поднялась к $91,7 за баррель), индекс МосБиржи превысил 2426 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" (+5,2%).

В период с 5 по 9 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "Трубной металлургической компании" (-13%), ПАО "Ренессанс страхование" (-8%), расписки Ozon (-6%); лучше рынка оказались бумаги "Русснефти" (+24%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+9%), ПАО "Группа Позитив" (+9%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде сентября определят геополитические новости, выходящая статистика, корпоративные события и действия нерезидентов дружественных стран после получения доступа к торгам на Мосбирже. Также немаловажным станет решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки 16 сентября (ожидается снижение на 0,5-1 п.п.), в преддверии чего инвесторы могут сократить позиции в облигациях и увеличить вложения в акции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2350-2500 пунктов, для индекса РТС - 1200-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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