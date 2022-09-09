Рубль завершил торги пятницы повышением к доллару и снижением к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 9 сентября. Доллар США ослабел, евро, напротив, подрос на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль слегка снизился к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с евро.

Курс доллара США составил 60,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,97 руб./EUR1, подорожав на 59,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,5 копейки - до 60,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в последний день недели рубль немного укрепился к доллару и подешевел к евро вслед за их динамикой на рынке Forex. Доллар корректировался вниз в паре с евро после того, как ранее на неделе обновил максимум с декабря 2002 года, фиксации прибыли по американской валюте способствовали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который повторил, что ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, но не добавил к этому ничего нового относительно увеличения потенциала дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Выступая на онлайн-мероприятии института Катона вечером в четверг, Пауэлл лишь в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он подчеркнул, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и Пауэлл больше не будет выступать до этого заседания.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

ЕЦБ также повысил прогноз роста потребительских цен на текущий год до 8,1% с 6,8%, на следующий год - до 5,5% с 3,5%, на 2024 год - до 2,3% с 2,1%. Он улучшил прогноз повышения ВВП еврозоны на 2022 год до 3,1% с 2,8%, но понизил прогноз на 2023 и 2024 гг. соответственно до 0,9% с 2,1% и до 1,9% с 2,3%.

Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях, а председатель ЕЦБ Кристин Лагард уточнила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что дальнейшие темпы увеличения ставок будут определяться поступающими статданными.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2022 года составило $183,1 млрд, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($60,9 млрд). Такая информация содержалась в оценке платежного баланса РФ, опубликованной в пятницу на сайте Банка России.

Как отмечалось в комментарии ЦБ РФ, определяющую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло значительное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров при некотором снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые восемь месяцев 2022 года увеличилось в 2,4 раза, до $213,6 млрд по сравнению с $90,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Согласно ранее опубликованной предварительной оценке ЦБ РФ, в январе-июле 2022 года профицит текущего счета составил $166,6 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $192,4 млрд. Следовательно, в августе профицит текущего счета мог составить $16,5 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $21,2 млрд.

Согласно обновленному в июле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $243 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $277 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.

Наличная валюта со счетов и вкладов физлиц, открытых после 9 сентября, будет выдаваться в рублях по курсу коммерческого банка без привязки к официальному курсу, следует из информации, размещенной в официальном telegram-канале ЦБ РФ. Соответствующие уточнения регулятор внес в правила выдачи наличной валюты со счетов и вкладов физлиц.

Привязка к официальному курсу ЦБ сохраняется для валюты, зачисленной с 9 марта до 9 сентября 2022 года. Она по-прежнему будет выдаваться в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

Ранее клиенты некоторых банков на финансовых форумах жаловались на то, что кредитные организации выдают им средства с валютных счетов в рублях по своему курсу, в худшую сторону отличающемуся от официального курса.

Согласно действующему порядку, граждане могут снять валюту только со счетов, открытых до 9 марта 2022 года, в размере не более $10 тыс. или эквиваленте этой суммы в евро. Средства сверх этой суммы можно получить в рублях.

Цены на нефть ускорили подъем вечером в пятницу, восстанавливаясь после падения до семимесячных минимумов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 МСК в пятницу составляет $91,69 за баррель, что на 2,85% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,02 за баррель, что на 2,97% выше итогового значения предыдущей сессии.

В среду обе марки падали до минимумов с января на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками обрушит мировую экономику и спрос на нефть. Однако затем цены подросли из-за рисков сокращения поставок топлива из России и других стран.

Восстановление котировок поддерживается снижением курса доллара. Долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, в пятницу снижается на 0,6%, повышая привлекательность нефти и другого сырья для держателей других валют.

"Российский рубль сегодня продолжил трехдневное укрепление, доллар по состоянию на 19:00 потерял чуть более 10 копеек к закрытию предыдущего дня. С начала августа рубль блуждает у своего краткосрочного равновесного диапазона в 60 за доллар. В ближайшие недели фактором поддержки для рубля станет допуск на рынок с понедельник инвесторов из дружественных стран, которые, возможно, начнут проявлять интерес к российским активам", - отметила в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"...Рубль продолжает отыгрывать в соответствующих парах динамику валют на мировом рынке. В отсутствие признаков начала покупок валюты Минфином единственным фактором динамики рубля остается баланс спроса и предложения иностранной валюты, большой приток которой обеспечивается по-прежнему высокими ценами на ключевые товары российского экспорта", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 33,14 копейки, до 60,4696 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,19 копейки, до 60,8571 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 27,64 копейки по отношению к четвергу и составил 60,5157 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 24,34 копейки и составил 60,5287 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $955,104 млн, из которых $456,947 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $498,157 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 18,22 копейки, до 60,8918 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 17,31 копейки, до 60,6651 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR995,374 млн, из которых EUR310,446 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR684,928 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 8,25% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 2 б.п. - до 8,27% и 8,34% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 8,35% годовых.