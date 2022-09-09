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09 сентября 2022 года 19:26

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2426п по индексу Мосбиржи на общемировом оптимизме, сократив недельные потери

Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне подъема мировых фондовых площадок и ускорения коррекции нефти (Brent отскочила к $91,7 за баррель), индекс Мосбиржи превысил 2426 пунктов, сократив недельные потери, при этом лидерами роста выступили акции "АЛРОСА" (+5,2%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2426,06 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1262,72 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 60,58 рубля (-0,15 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 1,7-1,8%, доллар не изменился.

Кроме "АЛРОСА" подорожали в пятницу акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,7% и +2,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "Московской биржи" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Министры энергетики стран ЕС не поддерживают установление лимита цен, если он касается исключительно российского газа, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов Евросоюза. Согласно сообщению, некоторые министры хотят ввести ограничения цен на весь импортируемый газ, речь также идет о совместных закупках газа. Помимо этого, чиновники выступают за изъятие сверхприбылей у энергетических компаний.

На данный момент цены на газ в восемь раз выше, чем бывает в среднем в данное время года, информирует Bloomberg. Ранее The Financial Times сообщила, что по меньшей мере 10 стран ЕС возражают против идеи ввести потолок цен на российский газ, опасаясь, что Москва прекратит его поставки.

Странам ЕС потребуется провести еще ряд встреч, чтобы согласовать позиции по ключевым вопросам, связанным с энергетикой, заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Я убежден, что нужны еще совещания, обсуждения, чтобы найти путь вперед", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций в конце недели подрос на фоне ценового восстановления нефти и общего улучшения рыночных настроений.

Нефти и рисковым активам в целом благоволили снижение доллара США к другим валютам и позитивная статистика из КНР, где рост потребительских цен в августе оказался ниже прогноза (+2,5% г/г при прогнозе +2,8%). Это снижает инфляционные риски и дает китайским властям больше пространства для расширения мер стимулирования экономики. Кроме того, министры энергетики стран ЕС не смогли прийти к консенсусу в части идеи ввести ценовой потолок на российский газ.

В начале будущей недели умеренный рост российского рынка может продолжиться. Сдерживать его могут ценовая неуверенность нефти и общий дефицит драйверов для сильных движений. В понедельник рынки будут торговаться без китайских площадок - в КНР будет выходной в связи с национальным праздником (фестиваль середины осени). В Великобритании выйдут оценка ВВП и темпы промпроизводства за август. Индекс МосБиржи 12 сентября будет формироваться в пределах 2325 -2450 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, рынок акций РФ на неделе просел, негативную реакцию вызвали новости о допуске дружественных нерезидентов к торгам российскими акциями с 12 сентября, а также упавшая нефть. Среди лидеров рынка на неделе можно выделить акции "НОВАТЭКа" на фоне позитивных комментариев со стороны руководства компании на ВЭФ-2022.

На следующей неделе на российский рынок существенное влияние может оказать статистика по запасам нефти, а также допуск дружественных нерезидентов к торгам российскими акциями. Ориентир для индекса Мосбиржи на неделю - 2250-2450 пунктов, по индикатору РТС - диапазон 1200-1300 пунктов.

Рынки США и Европы на неделе стабилизировались, несмотря на "ястребиные" заявления мировых центробанков. ЕЦБ повысила ставки, глава ФРС США Джером Пауэлл дал понять, что американский регулятор настроен решительно в вопросе монетарного ужесточения. Тем не менее, это вселяет в инвесторов уверенность, что высокую инфляцию удастся взять под контроль, отмечает Линчик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в конце недели получил поддержку от общего улучшения внешнего фона и роста отдельных бумаг без конкретных фундаментальных причин.

"АЛРОСА" в понедельник должна представить результаты продаж за август текущего года. На днях компания также сообщила о планах с 1 октября открыть продажи инвестиционных бриллиантов и бриллиантовых корзин без НДС через банки-партнеры с возможностью обратного выкупа по цене, привязанной к рыночным индикаторам. Кроме того, "АЛРОСА" рассматривает возможность создания закрытых паевых инвестиционных фондов и цифровых финансовых активов на бриллианты. Расширение продуктовой линейки происходит на фоне санкций.

На экстренной встрече министров энергетики ЕС предложение об установлении лимита цен на российский газ в пятницу не получило широкой поддержки. Нефть восстанавливается от минимумов с начала года на фоне коррекционного роста на зарубежных площадках и ослабления американского доллара.

Следующая неделя начнется для российского фондового рынка с прихода нерезидентов из дружественных стран, что несет в себе дополнительные понижательные риски ввиду возможного желания ряда инвесторов выйти из отечественных активов. "Мосбиржа" с понедельника также возобновит торги акциями на вечерней сессии, валютой и фьючерсами на утренней, отмечает аналитик.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, отечественный рынок акций позитивно отреагировал в пятницу на дорожающую нефть и возможные стимулы в соседнем Китае. Слабый доллар на Forex также поддержал рост котировок золота, а через них российские золотодобывающие компании.

Австрийские власти заявляют о том, что пока не могут поддержать идею потолка цен на российские поставки газа, так как испытывают беспокойство по поводу возможного прекращения поставок. Новость поддержала акции "Газпрома".

ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,2%) завершило доклинические исследования вакцины от гриппа и COVID-19 и намерено получить разрешение на клинические исследования. В целом перспективы комбинированной вакцины могут быть довольно большими, так как COVID-19 становится сезонным заболеванием с пиками, которые во многом совпадают с гриппом.

Европейские инвесторы позитивно реагируют на новости из Китая об инфляции и новых экономических стимулах, что поддержало цены на ресурсы. Риски прекращения российских поставок в Европу стимулируют рост котировок нефти.

В США инвесторы поверили в идею скорой паузы в цикле ужесточения денежной политики ФРС. Во всяком случае, ряд представителей ФРС указывает на потенциальную паузу после повышения ставки до 4,0% годовых. Также инвесторы рассчитывают, что уже на следующей неделе они получат данные, которые укажут на дальнейшее замедление инфляции. Во всяком случае, цена нефти в августе оказалась ниже, чем в июле, отмечает Кочетков.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,2-1,4%) и Штаты (индексы растут на 1,1-1,9%).

На нефтяном рынке цены в пятницу продолжают восстанавливаться, но завершают неделю снижением. Ранее на неделе обе марки падали до минимумов с января на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками обрушит мировую экономику и спрос на нефть. Однако затем цены подросли из-за рисков сокращения поставок топлива из России и других стран.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $91,71 за баррель (+2,9% и +1,3% в четверг), октябрьская цена WTI - $86,0 за баррель (+2,9% и +2% накануне).

Накануне стало известно, что власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, продлили действующий локдаун. По оценкам японского инвестбанка Nomura, в 49 городах КНР действуют всевозможные карантинные меры, которые ограничивают передвижение в общей сложности 291,7 млн человек.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+14% и +10,9% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,9%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,8%), бумаги банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+4,9%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,8%).

Подешевели бумаги ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-6,2%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-3%), Cian (MOEX: CIAN) (-2,7%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,2%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,03 млрд рублей (из них 6,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,67 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,3 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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