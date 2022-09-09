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09 сентября 2022 года 18:55

Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю, суверенные спреды сузились на фоне упавших UST

Москва. 9 сентября.Котировки российских еврооблигаций заметно выросли за неделю, несмотря на негативную ценовую динамику американских казначейских обязательств (US Treasuries), упавших на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США. В результате суверенные спреды к доходности базовых активов за пять дней существенно сузились.

Начало недели было относительно спокойным - инвесторы в российские долговые бумаги не предпринимали активных действий 5 сентября в связи с выходным днем в США (День труда).

Ситуация в секторе отечественных евробондов во вторник также была относительно спокойной, несмотря на негативную динамику цен US Treasuries. Поддержку еврооблигациям России оказывали такие факторы, как отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет. В свою очередь негативное влияние на американский долговой рынок оказывала обеспокоенность участников рынка высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики Федрезервом.

При этом доходность британских гособлигаций подскочила до максимума за 11 лет на опасениях, что планы нового премьер-министра страны Лиз Трасс могут привести к резкому увеличению объемов государственного долга. Доходность десятилетних госбумаг в ходе торгов во вторник достигла 3,05% годовых по сравнению с 2,944% на закрытие предыдущей сессии. Уровень 3% был преодолен впервые с лета 2011 года. Год назад доходность составляла всего около 0,6% годовых. Однако она стабильно растет в ответ на рекордную за последние 40 лет инфляцию, которая уже превышает 10%, в основном из-за подорожания энергоносителей.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в середине недели продемонстрировали позитивную динамику вслед за развернувшимися вверх ценами американских казначейских обязательств в ожидании выступлений целого ряда представителей Федеральной резервной системы. Днем ранее председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью газете Financial Times, что американскому ЦБ, по его мнению, следует поднять базовую ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удерживать ее там до тех пор, пока он не будет уверен в замедлении инфляции.

Банк Канады в среду повысил ключевую процентную ставку "овернайт" на 0,75 процентного пункта, до 3,25% годовых, и сигнализировал о готовности продолжать увеличение стоимости заимствований для сдерживания инфляции. Показатель поднялся выше 3% годовых впервые за 14 лет - с апреля 2008 года. Аналитики, опрошенные изданием, также прогнозировали повышение на 0,75 процентного пункта. С марта канадский ЦБ пять раз увеличивал ставку в совокупности на 3 процентных пункта, что отражает настоятельную необходимость в ослаблении инфляции. В июле темпы роста потребительских цен в страны замедлились до 7,6% по сравнению с четырехлетним максимумом в 8,1% в предыдущий месяц. При этом целевой уровень ЦБ составляет 2%.

Динамика российских еврооблигаций 8 сентября осталась позитивной, несмотря на наметившееся ухудшение ситуации в секторе US Treasuries и в целом негативную конъюнктуру мировых долговых рынков на фоне повышения процентных ставок ЕЦБ.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25% годовых, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5% годовых. При этом европейский регулятор продолжит поднимать ключевые процентные ставки на следующих нескольких заседаниях, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Нынешний уровень ставок далек от "нейтрального", и регулятору придется продолжать их подъем, сказала Лагард. Она отметила сохранение риска ускорения инфляции в еврозоне на фоне подъема цен на энергоносители, добавив, что ослабление евро усиливает инфляционное давление. Пессимистичный сценарий ЕЦБ, по ее словам, предусматривает полное прекращение поставок российского газа в Европу, которое может привести к снижению ВВП еврозоны на 0,9% в 2023 году.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор (Beige Book) показал, что американский бизнес ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. Некоторые из округов США в августе сообщили о продолжающемся росте экономики темпами от слабых до сдержанных, другие отмечали некоторое ослабление экономической активности, говорится в обзоре.

Зампредседателя американского ЦБ Лейл Брейнард заявила в ходе выступления в среду, что ФРС придется повысить базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности. По словам Брейнард, Федрезерв будет поднимать процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может повысить ее на заседании 20-21 сентября. Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.

ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл, выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг. "Наше мнение и мое личное мнение, что нам необходимо действовать прямо и решительно, как мы и делаем, и нам следует продолжать это, пока наша работа не будет завершена", - сказал он. Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он отметил, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели.

Иностранные инвесторы на фоне многочисленных санкционных ограничений не спешат обращаться за причитающимися им рублевыми выплатами по суверенным еврооблигациям РФ, Минфин надеется, что со временем эта ситуация изменится, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов. "Проблема сейчас в том, что вот этим санкционным режимом иностранцам по факту запрещено приходить за этими деньгами, им запретили получать от нас деньги, и это проблема. Хотя формально эти ограничения распространяются только на долларовые выплаты, а мы предлагаем рублевые выплаты, но, тем не менее, они пока все равно не приходят за этими деньгами", - сказал Максимов на Московском финансовом форуме.

"Мы надеемся, что рано или поздно этот механизм заработает. Мы сейчас подготовили отдельное разъяснение о порядке работы этого механизма, о том, куда надо обращаться, какой пакет документов собирать, чтобы подтверждать свои права на эти выплаты. Это все мы сейчас разослали иностранным контрагентам, чтобы они могли доводить эту информацию до инвесторов. Мы дополнительный комфорт инвесторам даем в том, что если они с кем-то не хотят работать по каким-то причинам (сейчас санкционный режим очень пестрый), мы создали широкую линейку форматов, как это можно сделать, через кого обратиться за выплатой, как подать эти документы", - отметил замминистра.

Президентским указом от 22 июня был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. В конце июня Минфин перечислил НРД рубли для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов в рамках этой схемы. Иностранный держатель евробондов сможет конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

Лишь в пятницу ситуация на рынке российских еврооблигаций несколько ухудшилась. Часть участников рынка решила зафиксировать прибыль в конце недели, что привело к небольшой отрицательной коррекции, которая в целом не сильно изменила позитивные итоги недели.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 2,8%, до 60,31% от номинала (их доходность снизилась на 28 базисных пунктов - до 10,63% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 4,9%, до 61,4% от номинала (их доходность снизилась на 49 базисных пунктов - до 10,17% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 58 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 3,4%, подорожав до 49,06% от номинала (его доходность снизилась на 33 базисных пункта, до 11,2% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 7,5%, до 49,86% от номинала (их доходность снизилась на 230 базисных пунктов - до 26,37% годовых), с погашением в 2027 году - на 9,7%, подорожав до 53,3% от номинала (их доходность снизилась на 232 базисных пункта - до 19,28% годовых), с погашением в 2029 году - на 0,9%, до 45% от номинала (их доходность снизилась на 11 базисных пунктов - до 19,68% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 3,2%, до 68,39% от номинала (его доходность снизилась на 297 базисных пунктов - до 47,92% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 6,8%, составив 65,76% от номинала (их доходность снизилась на 371 базисный пункт - до 28,51% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку отечественным евробондам будут оказывать высокие мировые цены на нефть и газ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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