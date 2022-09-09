Инвестбанк Синара присвоил рейтинг "покупать" акциям Baidu

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" присвоили рейтинг "покупать" акциям Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и распискам на NASDAQ с целевыми ценами HKD 177 (потенциал роста 34%) и $180 (потенциал роста 33%) соответственно, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Динамика котировок Baidu за год оказалась лучше, чем у конкурентов (Alibaba и Tencent), поскольку бизнес компании в меньшей степени пострадал от действий китайских регуляторов. Тем не менее, акции показали заметное снижение на 16% c сентября 2021 г. Мультипликаторы компании недостаточно отражают перспективы роста выручки и прибыли. Значительный вклад в оценку внесут убыточные сейчас бизнесы (беспилотные автомобили, облачный сервис). Мы присваиваем акциям эмитента рейтинг "покупать"; их целевая цена, по нашим расчетам, составляет HKD177 за штуку или $180 за АДР", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Александра Гайда.

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