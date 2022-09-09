Рубль днем растет к доллару и снижается к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 9 сентября. Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 60,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 35,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,59 руб./EUR1, подорожав на 21,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,83 копейки - до 60,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за их движениями на рынке Forex. Доллар снижается к паре с евро на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который накануне повторил, что ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, но не добавил к этому ничего нового относительно рисков усиления жесткости денежно-кредитной политики.

Выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг, Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он подчеркнул, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели, пишет газета The Wall Street Journal.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и Пауэлл больше не будет выступать до этого заседания.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

ЕЦБ также повысил прогноз роста потребительских цен на текущий год до 8,1% с 6,8%, на следующий год - до 5,5% с 3,5%, на 2024 год - до 2,3% с 2,1%. Он улучшил прогноз повышения ВВП еврозоны на 2022 год до 3,1% с 2,8%, но понизил прогноз на 2023 и 2024 гг. соответственно до 0,9% с 2,1% и до 1,9% с 2,3%.

Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях, а председатель ЕЦБ Кристин Лагард уточнила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что дальнейшие темпы увеличения ставок будут определяться поступающими статданными.

Наличная валюта со счетов и вкладов физлиц, открытых после 9 сентября, будет выдаваться в рублях по курсу коммерческого банка без привязки к официальному курсу, следует из информации, размещенной в официальном telegram-канале ЦБ РФ. Соответствующие уточнения регулятор внес в правила выдачи наличной валюты со счетов и вкладов физлиц.

Привязка к официальному курсу ЦБ сохраняется для валюты, зачисленной с 9 марта до 9 сентября 2022 года. Она по-прежнему будет выдаваться в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

Ранее клиенты некоторых банков на финансовых форумах жаловались на то, что кредитные организации выдают им средства с валютных счетов в рублях по своему курсу, в худшую сторону отличающемуся от официального курса.

Согласно действующему порядку, граждане могут снять валюту только со счетов, открытых до 9 марта 2022 года, в размере не более $10 тыс. или эквиваленте этой суммы в евро. Средства сверх этой суммы можно получить в рублях.

Подъем цен на нефть продолжился в пятницу на опасениях сокращения глобальных поставок топлива, при этом котировки завершают неделю в минусе из-за сигналов снижающегося спроса.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 МСК в пятницу составляет $90,63 за баррель, что на 1,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,92 за баррель, что на 1,65% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 2%. С начала недели обе марки потеряли более 2%.

Участники рынка продолжают оценивать опубликованные накануне данные о запасах топлива в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей, рекордными темпами с апреля, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

"Отсутствие консенсуса по бюджетному правилу поддерживает рубль. В четверг на Московском финансовом форуме финального решения или другой информации по новому бюджетному правилу не появилось. Более того, помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин высказался против накопления резервных активов даже в юанях и за инвестиции в Россию. Таким образом, у российских экономических властей пока нет единого мнения о необходимости покупок валюты в рамках бюджетного правила. На этом фоне рубль в четверг немного подорожал - до 60,3 за доллар. На мировых рынках в центре внимания было заседание ЕЦБ. Регулятор ожидаемо повысил ставку на 75 б.п. Если учесть, что от ФРС ожидают аналогичного повышения ставки 21 сентября, а цены на сырье в последнее время снижаются, это вселяет уверенность инвесторов, что высокую инфляцию удастся взять под контроль. На этом фоне рискованные активы вчера стабилизировались, а доллар перестал глобально дорожать", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"В пятницу рубль укрепляется третий день подряд, корректируясь от минимумов середины августа, достигнутых в среду. Однако на недельных графиках пара торгуется во флэте, волатильность в ней снова снизилась. Текущее отступление котировок доллара отчасти можно связать с общим падением USD на международной арене, который попал под фиксацию прибыли на новых 20-летних вершинах. Также некоторым подспорьем для нашей валюты служат признаки восстановления нефти после недавних распродаж. Впрочем, нефтяной фактор сейчас оказывает опосредованное влияние на рубль. По большому счету, за последние дни никаких значимых изменений для рубля не произошло. Внешние факторы по большей части игнорируются, а восходящий потенциал "россиянина" сдерживают ожидания возобновления бюджетного правила, приправленные неопределенностью в отношении параметров интервенций", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 8,25% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 2 б.п. - до 8,27% и 8,34% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 8,35% годовых.