Индекс Мосбиржи имеет все шансы вырасти от текущих уровней - "Русс-Инвест"

Индекс Мосбиржи имеет все шансы вырасти от текущих уровней, полагает старший аналитик инвесткомпании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

Для этого, по мнению эксперта, должны быть соблюдены определённые условия.

"Первое условие - по итогам этой недели индексу Мосбиржи необходимо удержаться на текущих уровнях. Второе условие - как можно ближе подойти к отметке в 2470,48 пункта. Третье условие - преодолеть её. Выход из сложившейся ситуации позволит создать плацдарм для возможного движения к уровням на отметках в 2748,60 - 2800 пунктов по индексу Мосбиржи", - пишет Блинов.

Далее, после выхода в торговый диапазон от 2700 и выше, есть основание оценивать и перспективы движения к уровню в 2900 - 2985 пунктов, считает аналитик. "На этом уровне расположена сейчас средняя величина с 200-ым периодом в формате недельного графика. Движение к этой величине проходит через уровень в 2748,59 пунктов, а это ещё одна скользящая средняя на недельном графике. Выход выше этих уровней (выше уровня в 2748,59 и выше уровня в 2983,96 пунктов) может дать основу для обсуждения уровня в 3273,05 пунктов", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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