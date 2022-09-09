S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 3900-4000п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 3900-4000 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 консолидируется вблизи 50-дневной скользящей средней, однако нисходящее движение выглядит достаточно уверенным: осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к развороту вверх. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка по-прежнему расположена в районе 3900 пунктов", - отмечает эксперт.

Глава ФРС Джером Пауэлл в последнем выступлении подчеркнул, что важно активно снижать инфляцию именно сейчас, до того как население и бизнес адаптируются к повышенным ценам и начнут воспринимать их как норму, отмечается в комментарии. Регулятор при этом рассчитывает, что борьба с инфляцией не потребует слишком высоких социальных издержек, как это было в прошлые кампании по сдерживанию растущих цен.

"По данным CME Group, вероятность повышения ставки на 75 б. п. достигла 84%, став общерыночным консенсусом, - пишет Кононов. - Ожидания инвесторов выросли в течение дня после того, как ЕЦБ повысил процентную ставку на те же 75 б. п., а снижение числа еженедельных заявок на пособие по безработице в США указало на продолжающееся укрепление рынка труда".

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