"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5100 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 5100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,8%, стоп-приказ: 4270 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Учитывая хорошие показатели "ЛУКОЙЛа" из отчетности за I полугодие 2022г по РСБУ, в частности, рост чистой прибыли в 3,6 раза в годовом исчислении, среднесрочным фактором роста, по мнению экспертов, выступает потенциальный скорый возврат к выплатам дивидендов. Еще один фактор роста - возможная покупка компании "Сургутнефтегазом" за счет средств из "кубышки"

"С точки зрения технического анализа цена акции формирует восходящий канал. Идея на рост бумаги с целью 5100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 4270 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,95", - отмечают аналитики "Финама".

ПАО "ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

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