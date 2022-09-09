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09 сентября 2022 года 11:31

Рынок акций РФ утром превысил 2400п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидирует Сургутнефтегаз

Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индекс МосБиржи отыграл рубеж 2400 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", просели акции "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2402,73 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1250,09 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 60,53 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+3,3% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть продолжают восстановление от минимумов с начала года, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В России ждут статистики по ВВП и потребительским ценам, а также прихода ряда нерезидентов со следующей недели.

В США рынок продолжил восходящую коррекцию с локальных минимумов, несмотря на сохранение жесткого тона главы ФРС Пауэлла и подтверждения его приверженности борьбе с инфляцией. Более высокие процентные ставки, тем не менее, позитивны для финансового сектора. Статистика по рынку труда США по-прежнему показывает его стабильное состояние.

На рынке акций РФ недавний нисходящий импульс оказался сдержанным, индексы МосБиржи и РТС не пробили ближайших поддержек 2350 и 1225 пунктов, при закреплении ниже которых продажи могли бы ускориться, отмечает аналитик.

В четверг рынок акций зарядился оптимизмом зарубежных площадок и вышел в "плюс", но краткосрочно основные риски по отечественным акциям преобладают нисходящие. Уже в понедельник на МосБиржу должен вернуться ряд нерезидентов, что может провоцировать нервозность, хотя на рынок облигаций данный процесс не оказал заметного влияния. Пятница отметится очередными комментариями представителей ЕС по энергетическому вопросу, а также возможностью торговать всеми инструментами срочного рынка МосБиржи на вечерней сессии. Более уверенные покупки российских акций, вероятно, возобновятся на следующей неделе, если инвесторы увидят, что серьезных распродаж после прихода нерезидентов не последовало, или решат купить на бумаги на новых локальных минимумах, полагает Кожухова.

По оценке заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, рынок акций РФ пока завершил коррекцию вниз: семь торговых сессий роста сменились тремя днями коррекции, темп которой накануне замедлился. Потенциал дальнейшего снижения представляется исчерпанным. Наиболее вероятно возобновление ралли или боковой тренд. Новостной фон спокоен, не отыгранные рынком корпоративные события отсутствуют. Коррекция цен на нефть и газ не привела к заметному снижению котировок нефтегазового сектора. Вероятнее всего, она окажется краткосрочной. Акции "Газпрома" получат поддержку объявленных дивидендов.

Центральными событиями предстоящей недели станут допуск нерезидентов из дружественных стран на рынок акций, расширение времени торгов, а также решение по ключевой ставке ЦБ РФ (консенсус предполагает ее снижение на 50-100 б.п.), что снизит интерес к краткосрочным облигациям и повысит спрос на акции. Ориентиром для индекса МосБиржи в пятницу выступит диапазон 2400-2450 пунктов, полагает Ващенко.

В США накануне индексы выросли на 0,6-0,7%, трейдеры оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил Пауэлл, выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг. Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он отметил, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели, пишет газета The Wall Street Journal.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и Пауэлл больше не будет выступать до этого заседания.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. по итогам заседания в четверг, также регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,6-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,6%).

Темпы инфляции в Китае в августе неожиданно замедлились, что говорит об ослаблении внутреннего спроса в условиях карантинных ограничений. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста до 2,8%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 2,3% в годовом выражении - минимальными темпами за 18 месяцев. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление роста в августе до 3,1% с 4,2% в июле.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают восстанавливаться, но завершают неделю снижением на фоне сигналов падения спроса в Китае и наличия достаточных объемов сырья на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $90,39 за баррель (+1,4% и +1,3% в четверг), октябрьская цена WTI - $84,6 за баррель (+1,3% и +2% накануне).

С начала недели Brent и WTI подешевели на 3%, в четверг цены локально опускались до минимумов с января.

Накануне стало известно, что власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, продлили действующий локдаун. По оценкам японского инвестбанка Nomura, в 49 городах КНР действуют всевозможные карантинные меры, которые ограничивают передвижение в общей сложности 291,7 млн человек.

Данные Минэнерго США, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение запасов нефти в стране, что стало неожиданностью для аналитиков. Так, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей (максимальный недельный прирост с апреля). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+20,5% и +19% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+13,6%), бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+6,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-4,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,2%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-1,8%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,49 млрд рублей (из них 1,3 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 982,19 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 493,89 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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