Индекс доллара краткосрочно может скорректироваться до 108-107,5п - "Открытие Инвестиции"

Индекс доллара краткосрочно может скорректироваться до 108-107,5 пунктов, однако на среднесрочном горизонте тренд укрепления доллара остается в силе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Нам кажется, что риски энергетического кризиса в Европе, который может спровоцировать рецессию в регионе, сейчас оказывают не менее существенное влияние на курс евро, нежели денежно-кредитная политика. Риски глобальной рецессии будут продолжать оказывать поддержку доллару. При этом мы будем внимательно следить на суверенными спредами и поведением облигаций в периферийной части Европы, поскольку сомневаемся, что агрессивный цикл повышения ставок ЕЦБ может проходить без расширения спредов", - пишет Шульгин в обзоре.

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