Возможен рост индекса Hang Seng в ближайшие торговые дни - BCS Express

Возможен рост индекса Hang Seng на ближайших торговых сессиях, для продолжения падения необходимо появление негативного фактора, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показывает активный рост после публикации данных об инфляции за август, которая оказалась ниже ожиданий. Положительная динамика может продолжиться на ближайших торговых сессиях, так как при текущей технической картине для продолжения падения необходимо появление новостного негативного фактора. Индекс имеет локальный потенциал роста до уровня 19700 пунктов, но говорить о начале глобального разворота с текущих уровней было бы преждевременно", - указывает аналитик в обзоре.

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