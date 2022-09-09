Инвестиции в акции Аэрофлота в текущий момент рискованны - Инвестбанк Синара

Инвестировать в акции "Аэрофлота" в текущий момент крайне рискованно, считают эксперты "Инвестиционного банка Синара".

"Мы считаем прогноз руководства "Аэрофлота" о снижении пассажиропотока на 13% г/г за 2022 год и динамику на неизменном уровне в 2023 году нейтральным для котировок эмитента, поскольку слабые операционные результаты в силу запрета на полеты в ЕС и США не стали сюрпризом, а часть аэропортов юга России по-прежнему закрыта. Полагаем, что инвестировать в акции эмитента сейчас крайне рискованно. "Аэрофлот" (как отдельная компания) показал в августе положительную динамику операционных показателей, но результаты всей группы, скорее всего, останутся в зоне отрицательных значений. Перевозчик сохраняет цены на внутренние рейсы на низком уровне, чтобы, как мы понимаем, не создавать угрозы пассажирообороту. Государство предоставляет компании прямые субсидии и использует вливания капитала для поддержки деятельности перевозчика. Также отметим, что авиакомпания отложила раскрытие финансовых и операционных результатов", - пишет в комментарии аналитик Матвей Тайц.

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