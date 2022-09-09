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Главная / Мнения аналитиков / ОФЗ сохраняют привлекательность на фоне замедления инфляции в РФ - ПСБ
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09 сентября 2022 года 10:59
ОФЗ сохраняют привлекательность на фоне замедления инфляции в РФ - ПСБ
Рублевые гособлигации в целом сохраняют привлекательность на фоне замедления инфляции в РФ, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Недельные данные по замедлению инфляции в РФ и восстановление нефтяных цен в четверг не смогли обеспечить позитивный настрой инвесторов в рублевые облигации. В условиях снижения склонности к риску повышенным интересом пользовались ОФЗ с погашением в ближайшие четыре месяца, доходность этих бумаг снизилась на 12-17 б.п. Спрос на короткие бумаги поддерживают плановые погашения гособлигаций на 560 млрд руб. в ноябре-декабре, что приведет к сокращению коротких инструментов в обращении, - пишет эксперт. - В пятницу ожидаем нейтральную динамику на рынке ОФЗ. Рекомендуем использовать текущую просадку рынка для увеличения позиций в среднесрочных и длинных гособлигациях в расчете на снижение доходности ОФЗ после заседания ЦБР 16 сентября, на котором ключевая ставка может быть снижена как минимум на 50 б.п., до 7,5% годовых". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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