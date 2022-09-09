Инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию на рынке ОФЗ в ближайшее время - Sber CIB

Инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию на рынке рублевых гособлигаций в преддверии возможного возобновления аукционов Минфина и заседания ЦБ РФ 16 сентября, говорится в комментарии Sber CIB.

"Доходности ОФЗ повысились в четверг на 5-10 б. п. - по всей видимости, некоторые участники рынка фиксировали прибыль после нескольких дней непрерывного роста котировок. На Московском финансовом форуме Минфин подтвердил, что будет придерживаться аккуратной тактики при возвращении на первичный рынок. Ведомство может провести аукционы с объемом предложения 10-20 млрд руб. уже в сентябре. По нашему мнению, инвесторы займут выжидательную позицию в преддверии возможного возобновления аукционов и заседания ЦБ 16 сентября", - отмечают в инвестбанке.

Также эксперты ожидают дальнейшего постепенного укрепления российской валюты до 60,5 руб./$1.

Индекс потребительской инфляции в Китае оказался более низким, чем ожидалось, что указывает на слабость внутреннего спроса и открывает возможности для дополнительных монетарных стимулов. По прогнозам аналитиков Sber CIB, нефтяным котировкам будет сложно закрепиться выше отметки $90 за баррель, Brent, скорее всего, завершит текущую неделю ближе к уровню $88,5 за баррель.

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