Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2380-2420п в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2380-2420 пунктов в течение торговой сессии пятницы, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи приблизился к "гэпу", который был 31 августа. Вероятно, это выступит в ближайшее время уровнем поддержки, что позволит индексу остановить свое снижение", - отмечает аналитик в комментарии.

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