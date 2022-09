Brent - $89,82 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги в четверг ростом. Фондовые рынки стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, трейдеры оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил Пауэлл, выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг.

Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он отметил, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели, пишет газета The Wall Street Journal.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и Пауэлл больше не будет выступать до этого заседания.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. по итогам заседания в четверг.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.

Участники рынка также оценивали данные министерства труда США о количестве пособий по безработице.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. и составило 222 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с конца мая. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 228 тыс., а не 232 тыс., как сообщалось до этого.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 235 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали увеличения показателя - до 240 тыс.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. подорожали на 0,73%. Американская авиакомпания инвестировала $15 млн в производителя летающих такси Eve Air Mobility, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Бумаги American Eagle Outfitters Inc. упали на 8,71%. Американский ритейлер одежды отчитался о квартальном убытке и отказался от выплаты дивидендов, из-за чего акции компании резко снижаются в ходе предварительных торгов.

Цена акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 0,26%. Американский онлайн-ритейлер планирует продолжить расширение штата, но не такими активными темпами, как в период пандемии коронавируса, сказал глава компании Энди Джесси в ходе мероприятия Vox Media в Беверли-Хиллз.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) опустились на 0,96%. Компания в ходе традиционной осенней презентации представила новую линейку смартфонов iPhone 14, а также новое поколение "умных" часов Apple Watch.

Котировки акций Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. выросли на 10,9%. Германский Mercedes-Benz Group AG и американский производитель электрических пикапов и внедорожников договорились о создании совместного предприятия в Европе. Компании будут производить электрофургоны на заводе, который будет заниматься исключительно выпуском электрических транспортных средств, вблизи одного из предприятий Mercedes-Benz, говорится в сообщении автопроизводителей.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг вырос на 193,24 пункта (0,61%) и составил 31774,52 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 26,31 пункта (0,66%) - до 4006,18 пункта.

Nasdaq Composite набрал 70,23 пункта (0,6%) и составил 11862,13 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в пятницу, следуя за динамикой американского фондового рынка.

Инвесторы в том числе анализируют статистические данные из Китая и оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил Пауэлл, выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг.

Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он отметил, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели, пишет газета The Wall Street Journal.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%. Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.

Биржи Южной Кореи закрыты (осенний праздник Чхусок - день полнолуния).

Японский Nikkei 225 к 8:14 МСК поднялся на 0,6%.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции транспортной компании Nippon Yusen K.K. (+3,6%), предоставляющей медуслуги онлайн M3 Inc. (+3,3%) и производителя цветных металлов Dowa Holdings Co. Ltd. (+2,8%).

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing растут на 0,6%, автомобильной Nissan Motor Co. - снижаются на 0,9%.

Китайский Shanghai Composite к 8:16 МСК прибавил 0,6%, тем временем гонконгский Hang Seng увеличился на 2,4%.

Темпы инфляции в Китае в августе неожиданно замедлились, что говорит об ослаблении внутреннего спроса в условиях карантинных ограничений. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста до 2,8%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 2,3% в годовом выражении - минимальными темпами за 18 месяцев. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление роста в августе до 3,1% с 4,2% в июле.

Лидерами роста в Гонконге являются акции девелоперов Country Garden Holdings Co. Ltd. (+15%), Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (+9,5%) и Longfor Group Holdings Ltd. (+6,1%).

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка вырос на 0,6%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 2,5% и 2,2% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне сигналов падения спроса в Китае и наличии достаточных объемов сырья на мировом рынке.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели более чем на 3%, в четверг цены опускались до минимумов с января.

Накануне стало известно, что власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, продлили действующий локдаун. По оценкам японского инвестбанка Nomura, в 49 городах КНР действуют всевозможные карантинные меры, которые ограничивают передвижение в общей сложности 291,7 млн человек.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $89,82 за баррель, что на $0,67 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,15 (1,3%), до $89,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,99 за баррель, что на $0,45 (0,54%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $1,6 (2%), до $83,54 за баррель.

Данные Министерства энергетики США, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение запасов нефти в стране, что стало неожиданностью для аналитиков.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Это максимальный недельный прирост с апреля. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 333 тыс. баррелей, дистиллятов - на 95 тыс. баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на том же уровне.

Данные Минэнерго показали "огромное" увеличение запасов нефти в США, что спровоцировало снижение цен в четверг, отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Однако "рынок быстро стабилизировался, поскольку котировки фьючерсов уже находились около перепроданных уровней после резкого падения в среду", приводит слова эксперта Market Watch.