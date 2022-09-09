Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 9 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; поддержку рынку будут также оказывать ожидания возможного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2022 года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, трейдеры оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил Пауэлл, выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг. Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он отметил, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели. Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и Пауэлл больше не будет выступать до этого заседания.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25% годовых, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5% годовых. Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу, следуя за динамикой американского фондового рынка. Биржи Южной Кореи закрыты (осенний праздник Чхусок - день полнолуния). Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка увеличился на 0,6%.

Китайский Shanghai Composite к 8:16 МСК прибавил 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng подрос на 2,4%. Темпы инфляции в Китае в августе неожиданно замедлились, что говорит об ослаблении внутреннего спроса в условиях карантинных ограничений. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста до 2,8%. Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 2,3% в годовом выражении - минимальными темпами за 18 месяцев. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление роста в августе до 3,1% с 4,2% в июле.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне сигналов падения спроса в Китае и наличия достаточных объемов сырья на мировом рынке. С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели более чем на 3%, в четверг цены опускались до минимумов с января. Накануне стало известно, что власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, продлили действующий локдаун. По оценкам японского инвестбанка Nomura, в 49 городах КНР действуют всевозможные карантинные меры, которые ограничивают передвижение в общей сложности 291,7 млн человек.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в пятницу составила $89,6 за баррель, что на 0,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,3%, до $89,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,83 за баррель, что на 0,35% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на 2%, до $83,54 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение запасов нефти в стране, что стало неожиданностью для аналитиков. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей, сообщило министерство. Это максимальный недельный прирост с апреля. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов на 1,9 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 333 тыс. баррелей, дистиллятов - на 95 тыс. баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на том же уровне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,3 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,91 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 сентября вырос на 0,06% и составил 109,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 808,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,86%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,69%) и "АФК Система-1P-19" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,37%), "Газпром капитал БО-05" (-0,15%) и "РУСАЛ Братск-001Р-01" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Новые технологии" (Татарстан) в сентябре планирует провести сбор заявок на дебютные 5-летние облигации серии БО-01 с офертой через 3 года объемом 500 млн рублей. Ориентир по купону будет определен позднее.

ХК "Новотранс" во второй декаде октября проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости, в результате индикативная дюрация составит около 3,3 года. Купоны квартальные.

ХКФ банк установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-06 на уровне 9,35% годовых. Банк разместил 5-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2019 года по ставке квартального купона 8,65% годовых до оферты с исполнением 21 сентября 2022 года.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 25-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 9,74% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей (в настоящее время с учетом амортизации объем составляет 1,95 млрд рублей). Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 9-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) выставило на 27 сентября оферту по облигациям серии БО-01 по соглашению с владельцами. Период предъявления бумаг к оферте с 20 по 26 сентября включительно. Количество приобретаемых облигаций - не более 200 тыс. штук, цена выкупа - 97,5% от номинала. Компания разместила выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года в сентябре 2021 года по ставке квартального купона 10,5% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 5-6-го купонов погашается по 5% от номинала, в даты завершения 7-10-го купонов - по 7,5% от номинала, в даты окончания 11-14-го купонов будет погашено по 15% от номинала. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.