Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу повышением на 0,2-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу умеренным повышением в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2395-2415 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для приостановки трехдневного падения индекса Мосбиржи. Внутри дня он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2380, 2360 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2420, 2440 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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