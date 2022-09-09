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09 сентября 2022 года 09:19
Важный индикатор краткосрочной динамики цены нефти - ретест уровня $90/барр. - BCS Express
Возвращение котировок нефти марки Brent выше уровня $90 за баррель может стать хорошим сигналом для дальнейшего роста цены сырья, считают аналитики BCS Express. "Цены на нефть в четверг демонстрировали позитивную динамику, несмотря на достаточно тревожный информационный фон. Судя по всему, спекулянты выкупали просадку, рассчитывая на волну восстановления. В то же время опасения из-за грядущей экономической рецессии остаются доминирующим нарративом на финансовых рынках. В четверг ЕЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п., одновременно повысив прогноз по инфляции и ухудшив по экономике. Чем больше сигналов в пользу снижения экономической активности в будущем, тем меньше стимулов у участников рынка делать ставки на рост нефти, - пишут эксперты в комментарии инвесткомпании. - Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу утром в очередной раз предпринимают попытку к восстановлению. Важным индикатором для краткосрочной динамики может стать ретест зеркального уровня $90 за баррель. Возвращение выше этого рубежа может стать хорошим сигналом для дальнейшего роста цен". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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