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08 сентября 2022 года 19:35

Снижение рынка акций РФ в четверг сдерживалось улучшением внешней конъюнктуры

Москва. 8 сентября. Снижение рынка акций РФ в четверг третий день подряд в преддверии допуска к торгам нерезидентов дружественных стран отчасти нивелировалось улучшением внешней конъюнктуры: фондовая Европа быстро переварила рост ставок ЕЦБ и вернулась к росту, также подъем акций отмечается в США и отскочила вверх нефть. Индекс МосБиржи стабилизировался чуть ниже рубежа 2400 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2390,27 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1237,75 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%.

Доллар стоит 60,78 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), бумаги "НОВАТЭКа" (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Московской биржи" (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Доступ зарубежных инвесторов и эмитентов на отечественный финансовый рынок должен быть упрощен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на панельной сессии Московского финансового форума в четверг. Премьер в своем выступлении не уточнил, говорит ли он об инвесторах и эмитентах из всех юрисдикций или только из "дружественных".

Также Мишустин заявил, что экономика РФ плавно адаптируется к новым реалиям, глубокой рецессии не случилось, пик спада потребительского спроса в РФ уже пройден.

По словам премьера, правительство РФ осознает, что экономике страны предстоит существовать в условиях длительного и, возможно, усиливающегося санкционного давления, но финансовая система России будет настроена так, чтобы решать все задачи.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, рынок акций РФ в четверг вернулся к продажам: отскок первой половины дня развить все-таки не удалось, и к вечеру на рынке в большинстве остались продавцы. Хуже рынка выглядели акции компаний горнодобывающего сектора, а также потребительского сегмента.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи отрабатывает первые уровни коррекции, преодолев первую цель по коротким позициям на уровне 2400 пунктов. При этом на отечественном рынке акций не наблюдается "активных" распродаж, инвесторы скорее избавляются от перекупленных бумаг. Все это происходит на фоне восходящей коррекции цен на энергоносители и уверенных позиций рубля по отношению к ключевым иностранным валютам. В следующий понедельник доступ к торгам будет предоставлен ряду нерезидентов, о чем ранее сообщил ЦБ РФ.

Сильнее остальных просел сектор горной добычи и металлургии. Тяжеловесы рынка также скорректировались - Сбер, "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), "Роснефть".

Подорожали акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,1%), которая выступает возможным покупателем реализуемых банком "Траст" ряда активов в птицеводческой отрасли. Без явных новостей, но на выросших объемах подорожали расписки TCS Group.

Индекс МосБиржи может в ближайшие дни уйти ниже "гэпа" конца августа, связанного с объявлением дивидендов "Газпромом". Впрочем, коррекция будет носить временный характер, после чего можно ожидать отскока вверх, считает Жильников.

По мнению инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ скорректировался вниз под давлением ценовой слабости в нефти и рублевого укрепления. В целом можно отметить локальный дефицит драйверов для сильных движений.

Внешний фон был умеренно негативным. ЕЦБ ожидаемо повысил процентную ставку на 0,75 п.п., а глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о том, что в Федрезерве "твердо привержены" цели взять под контроль инфляцию, но вместе с тем надеются на то, что это можно сделать "без очень высоких социальных издержек".

В конце недели на рынках могут обратить внимание на заявления участников специального саммита глав ЕС, а также выступление члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. Из статистики интерес представляют августовский ИПЦ Китая и данные по российской экономике - оценка ВВП за II квартал и темпы роста потребительских цен в августе.

На российском рынке, учитывая фактор пятницы, можно ожидать малоактивных движений в боковом формате. Индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2325 -2425 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, просадка рынка акций РФ в четверг выглядит незначительной, можно скорее говорить о консолидации. Поступает много новостей с ВЭФ-2022, но большого влияния на рынок они не оказывают.

"АЛРОСА" намерена предложить россиянам два варианта инвестирования в алмазы. Первый предусматривает продажу крупных бриллиантов состоятельным гражданам, а второй - покупку корзины от $25-50 тыс., которая будет состоять из линейки всей продукции компании и иметь единую стоимость карата. Как минимум, данные предложения могут быть интересны с целью защиты своего капитала от волатильности курса рубля. Соответственно, компания также сможет направить часть своей продукции в качестве объекта инвестирования.

В Банке России обсуждают идею создания фонда компенсаций для инвесторов, чьи активы были заморожены из-за санкций, о чем сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума. В частности, предполагается использование доходов от замороженных активов нерезидентов. Пока проработка идет на уровне идеи, но в ЦБ РФ отмечают важность "двигать" тему замороженных активов.

ЕЦБ предпочел жесткий вариант повышения ставки, что совпало с большинством ожиданий. Нефть подросла на фоне дальнейшего сокращения стратегических запасов в США. Согласно отчету API, на неделе до 2 сентября коммерческие запасы в США выросли на 3,6 млн баррелей, однако этот рост состоялся на фоне сокращения стратегических запасов на 7,0 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в США сокращаются уже семь недель подряд, что может говорить об отсутствии какого-либо значимого разрушения спроса. Кроме того, график нефти уже говорит о сильной перепроданности актива, что повышает вероятность отскока с тестированием уровня $90 за баррель Brent, полагает аналитик.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), которые снизились на опасениях ухудшения экономической ситуации в стране, в том числе из-за новых локдаунов в ряде городов.

Европа днем снижалась на фоне роста ставок ЕЦБ, но к вечеру вышла в "плюс" (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,3%, DAX просел на 0,1%), растут Штаты (индексы прибавляют 0,3-0,6%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания повысил процентные ставки на 75 б.п.: базовая ставка будет повышена с 14 сентября до 1,25%%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%. ЕЦБ продолжит поднимать ключевые процентные ставки на следующих нескольких заседаниях, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз роста потребительских цен в текущем году до 8,1%, в следующем году - до 5,5%, в 2024 году - до 2,3%. В июне аналитики банка оценивали эти показатели на уровне 6,8%, 3,5% и 2,1% соответственно.

Согласно новому прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны в 2022 году увеличится на 3,1% против ранее предполагавшихся 2,8%. Однако ожидания на предстоящий год ухудшены до 0,9% с 2,1%, на 2024 год - до 1,9% с 2,3%.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены растут после падения до минимумов с января на опасениях сокращения мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $89,05 за баррель (+1,2% и -5,2% в среду), октябрьская цена WTI - $83,53 за баррель (+1,9% и -5,7% накануне).

Резкое падение цен накануне было вызвано опасениями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и данными о сокращении импорта нефти в Китай.

Тем временем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило свой ежемесячный прогноз потребления нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь управление ожидает, что глобальный спрос составит 99,53 млн б/с, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-9,5%, до 78,02 рубля) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие (9,68 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,3%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,2%).

Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+11,7%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+10,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+9,6%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+8,4%), акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,8%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+6,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,6%).

Дивидендные выплаты по иностранным акциям, которые не попали под блокировку в Национальном расчетном депозитарии и не были обособлены на неторговых разделах, начнут выплачиваться в течение ближайших недель, в октябре, сообщил гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,72 млрд рублей (из них 9,43 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,83 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,88 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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