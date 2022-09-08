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08 сентября 2022 года 19:43

Рубль почти не изменился к доллару и евро по итогам четверга под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 8 сентября. Доллар США и евро слегка понизились на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине под влиянием разнонаправленных факторов и на фоне растущей нефти.

Курс доллара США составил 60,73 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,38 руб./EUR1, подешевев на 3,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,99 копейки - до 60,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повысился к доллару и евро в четверг на фоне дорожающей нефти. Значительное число факторов, которые могли в ходе сегодняшних торгов оказать разнонаправленное влияние на динамику рубля, не позволили ему выбрать определенное направление. Кроме того, активность участников рынка снижена в ожидании новостей относительно измененных параметров бюджетного правила, о которых, возможно, в скором времени сообщат представители российских финансовых властей.

Роль юаня в международных резервах России продолжит увеличиваться, сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью "России 24" в преддверии Московского финансового форума. "Резервы стран обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля. Да, у нас сейчас мы видим увеличение объемов торговли с нашим восточным соседом. И, безусловно, роль юаня в резервах будет также расти", - сказал он.

"Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то, в первую очередь, конечно, это золото, это юань, а также ряд других валют дружественных стран", - заявил Силуанов.

Сокращение использования доллара - долгосрочный тренд, в то время как расширение использования национальных валют в расчетах является частью работы по достижению финансового суверенитета России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Еще один компонент финансового суверенитета - переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедолларизации уже давно начался, санкции лишь укрепили интерес к нему. У нас сейчас на "Московской бирже" торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял один миллиард семьсот миллионов рублей, то в июле-августе - уже шестьдесят миллиардов ", - сказал Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме в четверг.

"Значительное сокращение использования доллара - долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов", - считает Мишустин.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке остались системно значимые кредитные организации (СЗКО), в августе они сократили продажу валюты до 431,1 млрд рублей с 633,3 млрд рублей в июле, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

СЗКО являются основным агентом по реализации валютой выручки экспортеров. Объем чистой продажи валюты крупнейших экспортеров в августе вырос до $20,3 млрд, достигнув максимального уровня с марта 2022 года (в июле он составлял $16,7 млрд, июне - $19,9 млрд, мае - $19,1 млрд, апреле - $19,3 млрд, марте - $17,1 млрд, феврале - $25,1 млрд, январе - $20,1 млрд).

ЦБ отмечает, что в августе отдельные крупнейшие банки увеличили спрос на иностранную валюту на рынке.

Нетто-покупателями валюты на бирже в августе, как и месяцем ранее, оставались банки, не относящиеся к СЗКО. В августе данная категория участников приобрела валюты на общую сумму 320,5 млрд рублей (в июле - 319,6 млрд рублей). Покупки через банки совершались в том числе для клиентов-импортеров.

Физические лица в августе оставались нетто-покупателями валюты, при этом объем их покупок существенно сократился с 237,1 млрд рублей в июле до 68,2 млрд рублей в августе. В отдельные периоды августа физические лица выступали нетто-продавцами иностранной валюты, говорится в обзоре.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания, которое состоялось в четверг, повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). Так, базовая ставка будет повышена с 14 сентября до 1,25%%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

На заседании в июле европейский ЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.

ЕЦБ продолжит поднимать ключевые процентные ставки на следующих нескольких заседаниях, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

По ее словам, решение о повышении ставок на 75 б.п. было принято единогласно, хотя высказывались разные мнения. Нынешний уровень ставок далек от "нейтрального", и регулятору придется продолжать их подъем, сказала Лагард.

Она отметила сохранение риска ускорения инфляции в еврозоне на фоне подъема цен на энергоносители, добавив, что ослабление евро усиливает инфляционное давление. Пессимистичный сценарий ЕЦБ, по ее словам, предусматривает полное прекращение поставок российского газа в Европу, которое может привести к снижению ВВП еврозоны на 0,9% в 2023 году.

Федеральная резервная система (ФРС) полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл, выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг. "Наше мнение и мое личное мнение, что нам необходимо действовать прямо и решительно, как мы и делаем, и нам следует продолжать это, пока наша работа не будет завершена", - сказал он.

Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он отметил, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели, пишет газета The Wall Street Journal.

Опубликованный в среду ФРС региональный обзор (Beige Book) показал, что американский бизнес ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. Некоторые из округов США в августе сообщили о продолжающемся росте экономики темпами от слабых до сдержанных, другие отмечали некоторое ослабление экономической активности, говорится в обзоре.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, на фоне сегодняшнего достаточно агрессивного повышения ставки со стороны ЕЦБ на 0,75 б.п. евро подрастает, взяв курс на паритет с долларом США. "Рубль на этом фоне отыгрывает потери торговых сессий начала недели, и после недолгого взятия отметки 61, валютные пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" вновь устремились к 60. Пара рубля с китайским юанем выглядит стабильнее западных валют. Тем временем котировки нефти опустились ниже 90 за баррель сорта Brent, и в случае продолжения негативного тренда на сырьевом рынке национальная валюта может серьезно ослабнуть", - говорит Капитанов.

"В четверг на российском валютном рынке доллар открылся на отметке 61 руб. и в течение первого часа торгов пытался закрепиться на этом уровне. Однако попытки не увенчались успехом, и в ходе последующих часов пара "доллар-рубль" корректировалась, достигая во второй половине дня отметки 60,5 руб./$1. Отметим, что ослабление рубля в утренние часы было прежде всего вызвано очередными сообщениями о возможности возобновления покупок зарубежной валюты в рамках бюджетного правила. Однако в дальнейшем рубль сумел восстановить позиции вслед за коррекцией индекса доллара на глобальном рынке. Так, прохождение дневного минимума по паре "доллар-рубль" сопровождалось снижением индекса USD до минимума с прошлой пятницы. (...) Мы ожидаем, что в ближайшее время пара "доллар-рубль" продолжит движение на российском рынке выше 60 руб./$1 с попытками доллара обосноваться на уровне 61 руб. и выше. Однако в целом инвесторы будут сохранять определенную осторожность, ожидая новой порции новостей о возобновлении операций в рамках бюджетного правила", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Консолидация в рублевых парах продолжается, и здесь пока нет ничего примечательного. Рубль с опорой на профицит торгового баланса может игнорировать и спад нефти к минимумам февраля, и ухудшение внешнего фона. Пока предложение валюты на рынке превышает спрос на нее, поддержка рублю останется в силе", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах энергоресурсов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $89,01 за баррель, что на 1,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,51 за баррель, что на 1,92% больше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это максимальный недельный прирост с апреля, пишет Trading Economics. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,9 млн баррелей.

Накануне Brent упала в цене на 5,2%, завершив торги на минимуме с 24 января, а котировки WTI рухнули на 5,7% - до самой низкой отметки с 11 января - на опасениях дальнейшего повышения процентных ставок центробанками мира и данных о сокращении импорта нефти в Китай.

В начале недели определенную поддержку рынку оказало решение ОПЕК+ сократить квоту на добычу на октябрь на 100 тыс. баррелей в сутки относительно сентября.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 сентября на 38,04 копейки, до 60,801 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,94 копейки, до 60,6952 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 35,02 копейки по отношению к среде и составил 60,7921 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 33,52 копейки и составил 60,7722 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 764,92 млн, из которых $653,251 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 111,669 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 13,88 копейки, до 60,7096 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 14,8 копейки, до 60,6651 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 003 млн, из которых EUR286,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR713,829 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК слегка понизились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,2% и 8,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,29% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 8,36% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на отметке 8,39% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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