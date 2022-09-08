Цены большинства выпусков евробондов РФ сохранили в четверг позитивную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 8 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг позитивную динамику второй день подряд, несмотря на вновь развернувшиеся вниз цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) и повышение процентных ставок Европейским ЦБ на 75 базисных пунктов. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 27 базисных пунктов - до 60,52% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 10,59% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 47 базисных пунктов - до 61,62% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 10,13% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился также на 7 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году прибавили в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 47,51% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 11,53% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 240 базисных пунктов - до 48,36% от номинала (их доходность снизилась на 166 базисных пунктов - до 27,38% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 347 базисных пунктов - до 52,97% от номинала (их доходность снизилась на 170 базисных пунктов - до 19,43% годовых), с погашением в 2023 году - на 89 базисных пунктов, до 67,06% от номинала (их доходность снизилась на 120 базисных пунктов - до 50,22% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене за день на 1,5 базисного пункта - до 46,07% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 19,18% годовых), выпуск с погашением в 2030 году подешевел на 5 базисных пунктов, до 66,36% от номинала (его доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 27,92% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 сентября осталась позитивной, несмотря на наметившееся ухудшение динамики US Treasuries и в целом негативную конъюнктуру мировых долговых рынков на фоне повышения процентных ставок ЕЦБ. Поддержку еврооблигациям России оказали такие факторы, как отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

Иностранные инвесторы на фоне многочисленных санкционных ограничений не спешат обращаться за причитающимися им рублевыми выплатами по суверенным еврооблигациям РФ, Минфин надеется, что со временем эта ситуация изменится, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов. "Проблема сейчас в том, что вот этим санкционным режимом иностранцам по факту запрещено приходить за этими деньгами, им запретили получать от нас деньги, и это проблема. Хотя формально эти ограничения распространяются только на долларовые выплаты, а мы предлагаем рублевые выплаты, но, тем не менее, они пока все равно не приходят за этими деньгами", - сказал Максимов на Московском финансовом форуме.

"Мы надеемся, что рано или поздно этот механизм заработает. Мы сейчас подготовили отдельное разъяснение о порядке работы этого механизма, о том, куда надо обращаться, какой пакет документов собирать, чтобы подтверждать свои права на эти выплаты. Это все мы сейчас разослали иностранным контрагентам, чтобы они могли доводить эту информацию до инвесторов. Мы дополнительный комфорт инвесторам даем в том, что если они с кем-то не хотят работать по каким-то причинам (сейчас санкционный режим очень пестрый), мы создали широкую линейку форматов, как это можно сделать, через кого обратиться за выплатой, как подать эти документы", - отметил замминистра.

Президентским указом от 22 июня был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. В конце июня Минфин перечислил НРД рубли для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов в рамках этой схемы. Иностранный держатель евробондов сможет конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор (Beige Book) показал, что американский бизнес ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. Некоторые из округов США в августе сообщили о продолжающемся росте экономики темпами от слабых до сдержанных, другие отмечали некоторое ослабление экономической активности, говорится в обзоре.

Заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард заявила в ходе выступления в среду, что Федеральной резервной системе придется повысить базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности. По словам Брейнард, Федрезерв будет поднимать базовую процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может повысить ее на заседании 20-21 сентября, пишет The Wall Street Journal. Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.

Федеральная резервная система полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл, выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг. "Наше мнение и мое личное мнение, что нам необходимо действовать прямо и решительно, как мы и делаем, и нам следует продолжать это, пока наша работа не будет завершена", - сказал он. Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он отметил, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25% годовых, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5% годовых. При этом европейский регулятор продолжит поднимать ключевые процентные ставки на следующих нескольких заседаниях, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего заседания. Нынешний уровень ставок далек от "нейтрального", и регулятору придется продолжать их подъем, сказала Лагард. Она отметила сохранение риска ускорения инфляции в еврозоне на фоне подъема цен на энергоносители, добавив, что ослабление евро усиливает инфляционное давление. Пессимистичный сценарий ЕЦБ, по ее словам, предусматривает полное прекращение поставок российского газа в Европу, которое может привести к снижению ВВП еврозоны на 0,9% в 2023 году.