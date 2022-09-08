Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в ближайшие дни - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в ближайшие торговые сессии, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Индекс Мосбиржи отрабатывает первые уровни коррекции, преодолев нашу цель по коротким позициям на уровне 2400 пунктов. При этом на отечественном рынке акций не наблюдается активных распродаж, инвесторы скорее избавляются от перекупленных бумаг. Отметим, что это происходит на фоне заметно коррекции цен на энергоносители, а рубль сохраняет свои уверенные позиции по отношению к ключевым иностранным валютам. Напомним, что в понедельник доступ к торгам будет предоставлен ряду нерезидентов. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи может в ближайшие дни уйти ниже "гэпа" конца августа, связанного с объявлением дивидендов "Газпромом". Впрочем, по нашим оценкам, коррекция будет носить временный характер, после чего мы ожидаем отскок", - пишет эксперт в комментарии.

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