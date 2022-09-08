Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 8 сентября. Доллар США немного дешевеет, евро, напротив, подрастает на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов, в том числе, новостей относительно измененных параметров бюджетного правила.

Курс доллара США составил 60,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,64 руб./EUR1, подорожав на 22,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,7 копейки - до 60,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро в ожидании новых стимулов, в том числе, новостей относительно измененных параметров бюджетного правила, о которых, возможно, позднее в четверг сообщат представители российских финансовых властей.

Роль юаня в международных резервах России продолжит увеличиваться, сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью "России 24" в преддверии Московского финансового форума. "Резервы стран обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля. Да, у нас сейчас мы видим увеличение объемов торговли с нашим восточным соседом. И, безусловно, роль юаня в резервах будет также расти", - сказал он.

"Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то, в первую очередь, конечно, это золото, это юань, а также ряд других валют дружественных стран", - заявил Силуанов.

Сокращение использования доллара - долгосрочный тренд, в то время как расширение использования национальных валют в расчетах является частью работы по достижению финансового суверенитета России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Еще один компонент финансового суверенитета - переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедолларизации уже давно начался, санкции лишь укрепили интерес к нему. У нас сейчас на "Московской бирже" торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял один миллиард семьсот миллионов рублей, то в июле-августе - уже шестьдесят миллиардов ", - сказал Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме в четверг.

"Значительное сокращение использования доллара - долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов", - считает Мишустин.

"Российская валюта продолжает сопротивляться давлению, но факторов в пользу ее ослабления становится все больше, да и техническая картина благоприятствует дальнейшему смещению диапазона в сторону укрепления доллара. Покупатели рубля ведут себя осторожно, ограничиваясь краткосрочными спекулятивными сделками, тогда как более долгосрочные ставки на рост "россиянина" выглядят все менее актуальными прежде всего из-за приближения перезапуска бюджетного правила. Не в пользу рубля также говорит дешевеющая нефть, которая уже опустилась к январским минимумам, пробив отметку 90 долларов за баррель и, похоже, продолжит нести потери как минимум в ближайшее время, поскольку риски для мирового спроса нарастают", - полагает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

"Сегодня на открытии торгов рубль подешевел до 61 за доллар на фоне комментариев министра финансов Антона Силуанова о том, что юань будет играть более важную роль в резервах ЦБ, и их целесообразно наращивать в золоте и юанях. Это может служить намеком на возобновление покупок иностранной валюты по бюджетному правилу. На глобальных рынках ситуация сегодня улучшилась, поскольку доллар дешевеет, а котировки нефти понемногу восстанавливаются. В центре внимания сегодня будет заседание ЕЦБ, на котором ожидается повышение ставки на 75 б.п. Также СМИ сообщают, что и ФРС 21 сентября повысит ставку на 75 б.п. Однако в таких условиях на глобальные рынки снова может вернуться рискофобия, и в случае снижения цен на нефть в ближайшие нескольких месяцев российская валюта окажется под давлением. В то же время такое развитие событий снизит вероятность начала покупок валюты по бюджетному правилу. Ожидается, что данную тему российские власти прокомментируют сегодня на Московском финансовом форуме. Если не будет объявлено о начале покупок иностранной валюты, рубль сегодня может восстановиться до 60,5 за доллар", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания, которое состоялось в четверг, повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.): Так, базовая ставка будет повышена с 14 сентября до 1,25%%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

На заседании в июле европейский ЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.

В 15:45 МСК начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор (Beige Book) показал, что американский бизнес ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. Некоторые из округов США в августе сообщили о продолжающемся росте экономики темпами от слабых до сдержанных, другие отмечали некоторое ослабление экономической активности, говорится в обзоре.

Заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард заявила в ходе выступления в среду, что ФРС придется повысить базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности.

По словам Брейнард, Федрезерв будет поднимать базовую процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может повысить ее на заседании 20-21 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.

На четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются днем в четверг после резкого снижения накануне, когда котировки просели до минимумов с января на опасениях сокращения мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 МСК составляет $88,36 за баррель, что на 0,41% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,42 за баррель, что на 0,59% выше итогового значения предыдущей сессии.

Котировки Brent завершили предыдущую сессию на минимуме с 24 января, WTI - на самой низкой отметке с 11 января, по данным Dow Jones Market Data.

Столь резкое падение было вызвано опасениями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и данными о сокращении импорта нефти в Китай.

Тем временем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило свой ежемесячный прогноз потребления нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь управление ожидает, что глобальный спрос составит 99,53 млн б/с, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году.

Ведомство также незначительно скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится до 101,5 млн б/с вместо ожидавшихся месяцем ранее 101,49 млн б/с.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК слегка понизились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,2% и 8,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,29% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 8,36% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на отметке 8,39% годовых.