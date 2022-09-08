Sber CIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии.

"Российские власти решили продлить субсидии авиаперевозчикам за полёты внутри России на период с ноября 2022г по март 2023г. В этом раунде субсидий Группа "Аэрофлот" может получить около 25 млрд руб. - 10 млрд руб. будет выделено компании в 2022г и ещё 15 млрд руб. - в 2023г, что составляет соответственно 9% и 13% прогноза EBITDA компании на 2022 и 2023гг. Новость позитивна для акций "Аэрофлота" - в среду они подорожали на 3% - так как продление программы субсидирования окажет компании значимую дополнительную поддержку. Тем не менее, наша оценка бумаг авиаперевозчика - "держать", так как компания в сложившейся ситуации вынуждена в значительной степени полагаться на господдержку", - пишут аналитики инвестбанка.

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