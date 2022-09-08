Снижение ставки ЦБР до 7,5% выглядит наиболее вероятным сценарием - Альфа-банк

Снижение ключевой ставки Банка России до 7,5% на заседании 16 сентября выглядит наиболее вероятным сценарием, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Росстат сообщил, что дефляция составила 0,9% с начала месяца, а годовая инфляция замедлилась до 14,1% г/г по состоянию на 5 сентября. Мы по-прежнему считаем, что снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 7,5% выглядит наиболее вероятным сценарием на предстоящем заседании ЦБ РФ в следующую пятницу по следующим причинам: во-первых, рост инфляционных ожиданий до 12,0% в августе с 10,8% в июле. Во- вторых, несмотря на то, что потребительская активность все еще остается слабой, есть некоторые признаки ее оживления на фоне восстановления роста кредитования", - пишет эксперт.

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