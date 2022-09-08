Рубль может ослабеть до 61 руб./$1 к закрытию торгов четверга - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может ослабеть до 61 руб./$1 к закрытию торгов четверга, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов четверга. Мы ожидаем продолжения данной динамики на протяжении всего дня на фоне ослабления нефтяных котировок и ожидаемого повышения ставки ЕЦБ и считаем, что и доллар, и евро могут превысить отметку в 61 рубль за единицу валюты к закрытию", - прогнозируют в банке.

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