ЦБР, скорее всего, снизит ставку на 50 б.п. на заседании 16 сентября 2022г - Росбанк

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку на 50 б.п. по итогам заседания 16 сентября 2022 года, говорится в комментарии аналитиков Росбанка.

"Дезинфляционное давление последних недель, безусловно, отразится и в месячной оценке инфляции по итогам августа (Росстат опубликует 9 сентября), которая рассчитывается по более широкой корзине потребительских товаров. Мы сохраняем ожидания, что 16 сентября Банк России снизит ключевую ставку на 50 б.п.", - отмечают эксперты.

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