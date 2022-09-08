Рынок акций РФ утром просел ниже 2400п по индексу Мосбиржи вслед за упавшей ранее нефтью

Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг остается под давлением продавцов из-за упавшей накануне вечером нефти, откат сдерживается улучшением внешней фондовой конъюнктуры; индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 2400 пунктов во главе с "НОВАТЭКом" и "Газпромом".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2391,43 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1235,32 пункта (-0,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,8%.

Доллар стоит 60,98 рубля (+0,19 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать позитивным. Азиатские индексы преимущественно растут, радуясь дешевой нефти и остановке роста доходностей американских облигаций. Индекс доллара продолжает корректироваться от недавних максимумов. Однако рынок акций РФ остается под давлением, так как падение нефти ниже $89 за баррель Brent еще не было отыграно.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть утром пытаются отскочить после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В России продолжается Восточный экономический форум, а также состоится Московский финансовый форум.

В четверг инвесторы ожидают выступления главы ФРС Пауэлла, надеясь на более мягкую позицию регулятора позже в текущем году после того, как в августе речь Пауэлла привела к установлению на рынке нисходящего тренда.

В Европе состоится заседание ЕЦБ, на котором ожидается повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов. Особенно интересной будет пресс-конференция регулятора и выступление главы ЕЦБ Лагард.

Индексы МосБиржи и РТС все еще не закрыли августовские "гэпы", нижние границы которых находятся у 2314 и 1212 пунктов соответственно. Ближайшие поддержки при этом расположены у 2350 и 1225 пунктов. Российский рынок в целом выглядит готовым к развитию нисходящего движения, но может на какое-то время прервать падение для краткосрочного отскока. Причинами продаж могут стать дальнейшая фиксация прибыли по акциям после достижения локальных пиков, а также приближение дня возвращения нерезидентов из дружественных стран (12 сентября), полагает Кожухова.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что индекс МосБиржи будет искать поводы для разворота вверх.

Уровень 2400 пунктов является первой целью нисходящей коррекции после бурного предыдущего роста. Снижение оборотов торгов говорит об отсутствии особого желания продавать. Основные проблемы кроются в подешевевшей нефти из-за очередных коронавирусных ограничений в Китае, а также в результате уже начавших реализовываться опасений снижения мирового производства сырья. Так, в Европе вполовину сокращены мощности по производству алюминия и цинка, требующих больших затрат электроэнергии. В четверг нефть Brent корректируется вверх в район $89 за баррель, но сохраняются высокие риски тестирования очередной поддержки в районе $85 за баррель.

По-прежнему привлекательно выглядят для покупки акции "НОВАТЭКа", который объявил о желании запустить в конце следующего года первую очередь проекта "Арктик СПГ 2". Не за горами и холода, которые, вне всяких сомнений, приведут к росту цен на газ. Бумаги с середины июня находится в уверенном восходящем тренде, сильное сопротивление расположено в районе 1600 руб., потенциал роста до которого составляет чуть менее 40%.

В любой момент под дивиденды могут вновь начать покупать акции "Газпрома". Также рынок ждет решений по дивидендам от "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", отмечает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов отмечает, что представители ФРС продолжают готовить инвесторов к дальнейшему заметному повышению ключевой ставки и удерживанию ее на сдерживающем экономическую активность уровне до устойчивого снижения инфляции. С другой стороны, замглавы ФРС Брейнард отметила риски, связанные с "чрезмерным" повышением ставки, а глава ФРБ Кливленда, хотя и признала усиление риска рецессии, заявила, что придерживается сценария возобновления роста экономики в конце года, с сохранением низких темпов роста ВВП в этом и следующем году. В целом представители ФРС подтвердили, что регулятор видит риски при реализации ужесточения своей политики и верит в крепость экономики, ослабив макроэкономические опасения. Опубликованная чуть позже "Бежевая книга", региональный обзор ФРС, тоже подтвердила, что в целом в ряде регионов темпы роста экономики варьируются от слабых до сдержанных, да и бизнес настроен на ожидания сохранения слабых темпов роста.

Индекс МосБиржи в четверг вновь тестирует на прочность зону 2380-2400 пунктов, выступающую ближайшей поддержкой, но по итогам торгов постарается удержаться выше. Улучшение внешнего фона способно ослабить давление продавцов, полагает Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 1,4-2,1%. Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор (Beige Book) показал, что американский бизнес ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. Некоторые из округов США в августе сообщили о продолжающемся росте экономики темпами от слабых до сдержанных, другие отмечали некоторое ослабление экономической активности, говорится в обзоре.

Заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард заявила в ходе выступления в среду, что Федеральной резервной системе придется повысить базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности.

По словам Брейнард, Федрезерв будет поднимать базовую процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может повысить ее на заседании 20-21 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.

На четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), в Европе динамика смешанная индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,01-0,3%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Индикаторы материкового Китая и Гонконга снизились на опасениях ухудшения экономической ситуации в стране, в том числе из-за новых локдаунов в ряде городов.

ВВП Японии во II квартале вырос на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и на 3,5% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Ранее сообщалось о повышении на 0,5% и 2,2% соответственно. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра до 0,7% и 2,9%. Таким образом, в апреле-июне подъем ВВП был зафиксирован по итогам третьего квартала подряд.

На нефтяном рынке в четверг цены корректируются вверх после падения в среду до минимумов с января на опасениях сокращения мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $88,4 за баррель (+0,5% и -5,2% в среду), октябрьская цена WTI - $82,44 за баррель (+0,6% и -5,7% накануне).

Резкое падение цена накануне было вызвано опасениями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и данными о сокращении импорта нефти в Китай.

Тем временем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило свой ежемесячный прогноз потребления нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь управление ожидает, что глобальный спрос составит 99,53 млн б/с, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-7,3%, до 79,9 рубля) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие (9,68 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,3%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-5,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,9%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,6%).

Выросли акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+28,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+20,1%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+11,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+9,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,9 млрд рублей (из них 2,95 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,36 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 572,17 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").