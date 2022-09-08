Freedom Finance Global рекомендует держать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1230 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Российский газовый гигант может проявить интерес к проекту "Сахалин-2". Доли отказавшихся от участия в проекте иностранных партнеров могут быть переданы российской корпорации, поскольку "НОВАТЭК" имеет колоссальный опыт в СПГ-проектах и занимает значительную долю соответствующего рынка. Рентабельность проекта может оказаться на уровне основного бизнеса эмитента (маржа EBITDA в прошлые годы составляла около 30%). Другой новостью стало объявление сроков запуска очередей "Арктик-2": старт намечен на 2023-й, 2024-й и 2026 годы соответственно. Компания снизит в этом году добычу углеводородов, но котировки бумаги продолжат рост ввиду хорошего новостного фона вокруг эмитента", - отмечает заместитель директора аналитического департамента Георгий Ващенко.

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