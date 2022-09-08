Инвесторам стоит обратить внимание на акции Сбербанка и НОВАТЭКа - "Алор Брокер"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Сбербанка и "НОВАТЭКа", полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в среду уже с начала торгов довольно быстро спустился к отметке 2400 пунктов, которую мы ранее называли первой целью коррекции. От нее в течение дня последовала попытка разворота вверх на фоне дорожающей нефти. Но нефть так и не смогла отскочить от поддержки 92 доллара, провалившись вниз, а вслед за ней с потерями в 1% закрылся и индекс Мосбиржи. Пока данное снижение мы рассматриваем как техническую коррекцию после бурного предыдущего роста. Снижение оборотов торгов говорит об отсутствии особого желания продавать. При этом намного лучше рынка были акции банков, и это также является свидетельством общего настроя на рост", - пишет эксперт.

По мнению Антонова, в данной ситуации стоит обратить внимание на акции Сбербанк, которые пытаются выйти вверх из 4-месячного боковика. Глава банка Герман Греф заявил, что во втором полугодии Сбер должен выйти на прибыльность. Кроме того, акции финансового сектора будут поддерживать ожидания скорого снижения ключевой ставки ЦБ, что еще больше улучшит ситуацию на кредитном рынке.

На взгляд аналитика, по-прежнему привлекательно выглядит для покупки "НОВАТЭК", который 7 сентября объявил о желании запустить в конце следующего года первую очередь проекта "Арктик СПГ 2". "Не за горами и холода, которые вне всяких сомнений приведут к росту цен на газ. Бумага с середины июня находится в уверенном восходящем тренде, сильное сопротивление расположено в районе 1600 руб., потенциал роста до которого составляет чуть менее 40%", - указывает эксперт инвесткомпании.

Антонов также отмечает, что в любой момент может начаться покупка акций "Газпрома" под дивиденды.

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