Цена нефти может уйти выше $90/барр. на торгах в четверг - Sber CIB

Цена нефти марки Brent может вновь превысить $90 за баррель на торгах в четверг, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB.

"Нефть марки Brent в четверг утром пытается отыграть понесенные накануне потери, торгуясь вблизи $89 за баррель. После распродажи в среду некоторые инвесторы считают текущие уровни привлекательными для покупок. Кроме того, данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов бензина в США и рост запасов нефти. Цена нефти может вновь превысить $90 за баррель на торгах в четверг", - указывают в инвестбанке.

"Вышедшие в среду вечером данные Росстата подтвердили сохранение дефляции в России на неделе, закончившейся 5 сентября. Цены снизились на 0,13%, а годовая инфляция замедлилась до 14%. Таким образом, рыночные условия остаются благоприятными для выпусков с фиксированным купоном, однако в течение дня участники рынка вряд ли будут предпринимать активные действия до комментариев представителей ЦБ и Минфина на Московском финансовом форуме", - отмечают эксперты.

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