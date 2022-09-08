Кривая доходности ОФЗ может снизиться на 5-10 б.п. в четверг - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может снизиться на 5-10 б.п. на торгах в четверг, отыгрывая позитивную реакцию рынка на данные по замедлению инфляции в РФ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Торги ОФЗ в среду проходили без существенных ценовых изменений, - напоминает эксперт. - Перед публикацией недельных данных по инфляции в РФ инвесторы заняли выжидательную позицию. Снижение нефтяных цен ниже $90 за баррель Brent (минимум с января этого года) не смогло задать негативный настрой на рынке ОФЗ. Умеренную поддержку настроениям игроков обеспечивали позитивные новости с ВЭФ, где за три дня были подписаны соглашения и меморандумы об инвестиционных вложениях на 3,2 трлн руб.".

Росстат в среду сообщил, что дефляция в РФ с 30 августа по 5 сентября составила 0,13%, годовая инфляция замедлилась до 14,1% по сравнению с 15,1% на конец июля. Устойчивое замедление инфляции на протяжении последних месяцев, по мнению Монастыршина, выступает в пользу снижения ключевой ставки ЦБР на заседании 16 сентября. Аналитик ожидает в четверг позитивную реакцию рынка ОФЗ на статистику по замедлению инфляции и полагает, что доходность по всей кривой может снизиться на 5-10 б.п.

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