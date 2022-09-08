Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 8 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; поддержку рынку будут также оказывать ожидания возможного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2022 года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок завершил сессию в среду уверенным ростом, акции порядка 95% компаний индекса S&P 500 подорожали по итогам торгов, а в случае Nasdaq подешевели бумаги лишь 4 из 100 компаний, входящих в расчет индекса. Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор (Beige Book) показал, что американский бизнес ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. Некоторые из округов США в августе сообщили о продолжающемся росте экономики темпами от слабых до сдержанных, другие отмечали некоторое ослабление экономической активности, говорится в обзоре.

Заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард заявила в ходе выступления в среду, что Федеральной резервной системе придется повысить базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности. По словам Брейнард, Федрезерв будет поднимать базовую процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может повысить ее на заседании 20-21 сентября, пишет The Wall Street Journal. Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.

На четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг вслед за повышением американского рынка акций. Между тем индикаторы материкового Китая и Гонконга снижаются на опасениях ухудшения экономической ситуации в стране, в том числе из-за новых локдаунов в ряде городов. Аналитики Nomura ухудшили прогноз подъема ВВП КНР в 2022 году до 2,7% с 2,8%, ссылаясь на менее значительные объемы экспорта. Между тем экономика Японии во втором квартале выросла на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Ранее сообщалось о повышении на 0,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра до 0,7%. Таким образом, в апреле-июне подъем ВВП был зафиксирован по итогам третьего квартала подряд.

Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 2,32%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 мск увеличился на 0,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил с открытия торгов 1,6%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, уронившего котировки до минимумов с января на опасениях сокращения мирового спроса на топливо. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в четверг составила $88,28 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 5,2%, до $88 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,3 за баррель, что на 0,44% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов рухнула на $4,94, до $81,94 за баррель.

Котировки Brent завершили предыдущую сессию на минимуме с 24 января, WTI - на самой низкой отметке с 11 января. Столь резкое падение было вызвано опасениями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и данными о сокращении импорта нефти в Китай.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,987 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,605 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 сентября вырос на 0,19% и составил 109,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,21%, поднявшись до 808,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,98%), "ГТЛК-001Р-13" (+0,83%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,68%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-19" (-0,45%), "Сбербанк-001Р-SBER24" (-0,21%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" полностью разместило 10-летние облигации серии БО-002P-04 с офертой через 5 лет объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 31 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,25% годовых. Объем размещения был увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей.

ООО "МСБ-лизинг" 12 сентября начнет размещение выпуска 2-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 5,556% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 7-го по 23-й, еще 5,548% от номинала погашается в дату окончания 24-го купона. В июле 2022 года компания завершила размещение облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей, реализовав 38,46% эмиссии на 96,1 млн рублей.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) в третьей декаде сентября планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-05 объемом не менее 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Ставки 2-12-го купонов будут равны ставке 1-го купона.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 4-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,37% годовых. РЖД разместили выпуск в декабре 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) установил ставку 43-48-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 0,01% годовых. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в сентябре 2019 года. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 8,75% годовых, купоны ежемесячные. Ставка текущего купона - 0,01%. По выпуску 5 октября предстоит исполнение оферты. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) досрочно погасит выпуск облигаций серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей в дату окончания 6-го купонного периода - 21 сентября. Банк завершил размещение 10-летних бондов серии 001P-03R 25 сентября 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых.